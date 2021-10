Gary Neville nomme la raison pour laquelle Man Utd n’a pas encore limogé Solskjaer

La légende de Manchester United, Gary Neville, a révélé pourquoi il pensait que le club n’avait pas encore brandi la hache sur le patron Ole Gunnar Solskjaer.

Neville insiste sur le fait que les performances de United doivent s’améliorer et que Solskjaer doit remettre un trophée avec Cristiano Ronaldo maintenant à ses côtés. Le Norvégien n’a pas encore réussi sur ce front depuis qu’il a repris le club en 2018.

Après avoir signé Raphael Varane, Jadon Sancho et Ronaldo au cours de l’été, beaucoup pensent que Solskjaer devrait également être un défi pour le titre de Premier League. En effet, on prétend que cette saison pourrait être la dernière en charge du patron des Red Devils.

Mais Neville se sent pour l’instant Uni ont pris la bonne décision de s’en tenir à l’ancien attaquant.

Il a déclaré à Sky Sports: «Si Ole avait été le manager du post-stream de Sir Alex Ferguson, il serait déjà parti.

«Mais à cause de ces mauvaises expériences que United a eues en se débarrassant de managers après un an, deux ans, huit mois, ils vont vivre avec lui et croire au projet plus longtemps. Et je pense que c’est probablement la bonne voie à suivre car ils ont eu de mauvaises expériences en changeant de manager.

« Cela coûte parfois plus cher de changer. »

United occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, à deux points du leader Chelsea.

Bien qu’il n’ait perdu qu’une seule fois en championnat cette saison, les performances de United sont souvent inférieures à la moyenne.

Et Neville pense qu’il y a deux facteurs que Solskjaer doit prendre en compte si United veut s’améliorer.

« Ce que je pense maintenant, trois ans plus tard, c’est sa troisième saison complète… les performances doivent s’améliorer », a-t-il ajouté.

Mauvais moment, mauvais endroit : Salah, Vardy et Ronaldo les coups de coeur de cette offre folle

Ronaldo égalise les trophées

« Donc, les problèmes qu’Ole a en ce moment, c’est que Ronaldo arrive, ça veut dire que c’est réussi ou cassé.

« Vous devez gagner avec Ronaldo, vous devez gagner un trophée. Il ne vient pas ici pour ne pas gagner un trophée et être deuxième, troisième et quatrième.

« Deuxièmement, les performances sont médiocres. Tu [Paul Scholes] ont dit les deux derniers matchs… Je ne pense pas qu’ils aient même assez bien joué la plupart des matchs qu’ils ont gagnés.

« Les niveaux de performance, si vous regardez toutes les meilleures équipes, City, Liverpool, Chelsea. Je ne suis pas d’accord avec Scholesy, je pense que Chelsea va se battre pour le titre.

United est de retour en action avec un déplacement à Leicester en Premier League samedi.

LIRE LA SUITE: ‘Desperate’ – Man Utd critiqué par un expert pour avoir géré une star qui veut déménager