Gary Neville nomme la raison pour laquelle Man Utd ne peut pas remporter le titre de Premier League .

Gary Neville pense qu’il y a peu d’espoir que Manchester United remporte le titre de Premier League cette saison car ils “ne jouent pas assez bien en équipe” par rapport aux autres équipes qui défient au sommet de la division.

Après un bon début de campagne, les Red Devils ont traversé une période difficile, perdant trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, le plus récemment contre Aston Villa en Premier League samedi.

Kortney Hause a donné à Villa la victoire 1-0, Bruno Fernandes manquant une pénalité de temps d’arrêt, lors d’un après-midi frustrant pour Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester United n’est qu’à un point du haut du classement dimanche soir, mais Neville estime qu’ils ne pourront pas remporter le titre cette saison en raison de leur manque de cohésion d’équipe, pas aidé par l’arrivée de leurs trois grands étés. signatures.

‘Je l’ai dit même quand ils gagnaient, même quand [Cristiano] Ronaldo a marqué, ils ne jouent pas assez bien en équipe pour gagner cette ligue à mon avis. Ils ne jouent pas assez bien en équipe », a déclaré Neville sur son podcast Sky Sports.

«Je pense que vous devez être une unité en possession et hors de possession, et lorsque vous ne livrez que quelques instants, ces moments ne vous conviennent pas dans certains matchs.

« Vous avez besoin de schémas de jeu, vous avez besoin d’une façon de jouer, et en ce moment, je vois toujours un groupe d’individus jouer par moments, avec des schémas et des combinaisons parfois, mais toujours une équipe où certains sont assez nouveaux ensemble – Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho – mais ils doivent former une équipe et commencer à définir un style de jeu. Ensuite, vous commencez à obtenir des résultats lorsque vous ne jouez pas bien.

Cristiano Ronaldo n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Aston Villa à Old Trafford (Photo: .)

Neville dit que la tâche est désormais entre les mains de Solskjaer de mélanger l’ensemble de joueurs talentueux dans une équipe, mais ne peut pas les voir attraper Manchester City, Liverpool ou Chelsea cette saison.

“Je les ai appelés le groupe impair, parce que je les regarde toujours et je les considère comme une équipe qui gagne des matchs en quelques instants”, a déclaré Neville.

«Je regarde Chelsea, Liverpool et Man City, ce sont des équipes. Ils ont mis en place des performances d’équipe. Cela ne veut pas dire que United ne le fait jamais, mais Ole doit maintenant intégrer United dans une équipe.



