Gary Neville nomme la raison pour laquelle «un groupe impair» Man Utd ne peut pas remporter le titre Prem

Gary Neville affirme que Manchester United peut oublier tout espoir de remporter le titre de Premier League cette saison après avoir cité une dure raison pour laquelle les Red Devils échouent par rapport à Liverpool, Chelsea et Manchester City.

Avec six matchs joués, United occupe la quatrième place du classement avec quatre victoires, un match nul et une défaite. En effet, après un bon début de saison, United a désormais perdu trois de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. En effet, leur plus récent ‘L’ est arrivé samedi comme en-tête tardif de Kortney Hause a offert à l’équipe de Dean Smith une victoire 1-0 à Old Trafford.

Et tandis que United n’est qu’à un point derrière les premiers meneurs de Liverpool, Neville admet qu’il peut voir une discorde dans leurs rangs.

En effet, citant leurs trois signatures estivales majeures, il dit qu’il peut voir un manque de cohésion de leur côté.

“Je l’ai dit même quand ils gagnaient, même quand [Cristiano] Ronaldo a marqué, ils ne jouent pas assez bien en équipe pour gagner cette ligue à mon avis. Ils ne jouent pas assez bien en équipe », a déclaré Neville sur son podcast Sky Sports.

«Je pense que vous devez être une unité dans et hors de possession, et lorsque vous ne livrez que quelques instants, ces moments ne vous conviennent pas dans certains matchs.

« Vous avez besoin de modèles de jeu, vous avez besoin d’une façon de jouer. En ce moment, je vois encore un groupe d’individus jouer par moments.

«Il y a parfois des modèles et des combinaisons, mais toujours une équipe où certains sont assez nouveaux ensemble. Cristiano Ronaldo, Raphael Varane, Jadon Sancho – ils doivent former une équipe et commencer à définir un style de jeu. Ensuite, vous commencez à obtenir des résultats lorsque vous ne jouez pas bien.

Neville appelle Solskjaer à trouver le mélange United

Avec tous leurs principaux rivaux ayant une identité claire, Neville insiste sur le fait qu’il appartient uniquement à Ole Gunnar Solskjaer d’obtenir un mélange correct.

Mais dans l’état actuel des choses, il affirme qu’il ne peut pas voir le “groupe impair” de United suivre le rythme de Liverpool, City et Chelsea au cours de la saison.

“Je les ai appelés le groupe impair, parce que je les regarde toujours et je les considère comme une équipe qui gagne des matchs en quelques instants”, a déclaré Neville.

«Je regarde Chelsea, Liverpool et Man City, ce sont des équipes. Ils ont mis en place des performances d’équipe. Cela ne veut pas dire que United ne le fait jamais, mais Ole doit maintenant intégrer United dans une équipe.

