Gary Neville nomme les trois joueurs de Man Utd auxquels Ole Gunnar Solskjaer n’a pas confiance

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été battue par Liverpool à Old Trafford (Photo: .)

La légende de Manchester United, Gary Neville, a déclaré qu’Ole Gunnar Solskjaer ne faisait pas confiance à trois de ses milieux de terrain.

Le Norvégien a nommé une équipe inchangée contre Liverpool de celle qui a battu l’Atalanta en milieu de semaine, avec Fred et Scott McTominay jumelés au milieu de terrain, derrière le meneur de jeu Bruno Fernandes.

Cela signifiait que des gens comme Paul Pogba se sont à nouveau installés sur le banc aux côtés de Nemanja Matic et Donny van de Beek.

Matic a remporté un rare départ en championnat lors de la défaite 4-2 contre Leicester plus tôt ce mois-ci, tandis que Van de Beek n’a joué que cinq minutes d’action en Premier League cette saison.

Et Neville pense que la décision de Solskjaer d’opter avec Fred et McTominay lors de la défaite contre Liverpool en dit long sur ses sentiments envers le trio au banc.

« Nous savons ce que Fred et McTominay lui donnent, Ole leur fait confiance », a déclaré Neville sur Sky Sports.

« Cela signifie qu’il ne fait pas confiance à Paul Pogba, à Van de Beek en ce moment ou à Matic qui a joué à Leicester la semaine dernière.

Paul Pogba a passé la première moitié de la défaite contre Liverpool sur le banc (Photo : Matthew Peters/Manchester United via .)

«Il revient toujours à ces deux qui ont été les plus fiables pour lui au cours des deux ou trois dernières années.

« La seule chose que je dirais, c’est évidemment avec tout ce talent sur le banc que si vous ne gagnez pas avec ces deux-là au milieu de terrain, où allez-vous à partir de là ?

«Ils étaient menés 2-1 l’autre soir lorsque McTominay a quitté le terrain et Pogba est entré en jeu, ils ont donc encore concédé des chances.

Plus : Manchester United FC



« J’aime McTominay et Fred, je pense juste qu’ils sont limités en termes de ce qu’ils peuvent offrir à Manchester United pour revenir là où ils doivent être, mais il faut un pont pour le match d’aujourd’hui.

« Je pense qu’à plus long terme, Ole devra prouver qu’il peut faire entrer Van de Beek, Pogba, Sancho sur le terrain en même temps et gérer ces joueurs talentueux de classe mondiale qu’il a signés. »

Pogba a été présenté à la mi-temps avec United derrière Liverpool 4-0, mais c’était trop peu trop tard, car la ligne de score s’est terminée à 5-0, les laissant à huit points du leader Chelsea à temps plein.

Le Français a également reçu un carton rouge pour un méchant défi sur Naby Keita, ce qui signifie qu’il n’a duré que 15 minutes sur le terrain.



PLUS : Mohamed Salah bat le record de Premier League alors que Liverpool marque quatre buts en première mi-temps contre Manchester United



PLUS : ‘Je ne sais pas comment ils jouent !’ Bastian Schweinsteiger donne un avis accablant sur la gestion d’Ole Gunnar Solkjaer

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();