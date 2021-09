Gary Neville nomme trois joueurs qui pourraient quitter Man United pour faire place à Erling Haaland – Man United News And Transfer News

in

La légende de Manchester United, Gary Neville, pense que trois joueurs pourraient être sur le point de partir l’été prochain pour faire place à une signature de superstar.

Le club est lié à une décision du prodige norvégien Erling Haaland depuis près de deux ans, le buteur étant très bien noté par le gaffer Ole Gunnar Solskjaer.

Le Borussia Dortmund a battu United à sa signature en janvier 2020, après que l’équipe d’Old Trafford ait refusé de répondre aux demandes de l’agent Mino Raiola.

Depuis lors, le joueur de 21 ans a récolté 65 buts et 19 passes décisives en 65 matchs pour le club allemand, dont 12 buts en dix matches de Ligue des champions.

Et Neville pense que les attaquants Juan Mata, Edinson Cavani et Anthony Martial seraient les premiers sur le billot pour libérer de l’espace pour Haaland.

“Je pense que Manchester United l’année prochaine perdra probablement Anthony Martial, ils perdront Juan Mata, Edinson Cavani partira parce qu’ils ont eu une autre année de lui. Du coup, ça va libérer des places à pourvoir.

“Si Haaland devient disponible l’été prochain et qu’ils veulent conclure un accord avec son agent – ​​ce qui est le plus important avec Haaland – alors Manchester United devrait le choisir.”

Avec Mata (33 ans) et Cavani (34 ans) bien dans la trentaine et dans la dernière année de leurs contrats respectifs, retirer leurs salaires importants de la masse salariale semble une décision intelligente de la part du club, d’autant plus qu’il est peu probable que les deux jouent un rôle majeur. ce terme avec la force majeure en profondeur que United a maintenant en positions avancées.

Martial a subi sa pire saison sous un maillot United la saison dernière, et avec les arrivées de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo, il est maintenant bien en bas de la hiérarchie.

Il a impressionné lors de son service international avec la France, n’enregistrant que son deuxième but international et son premier depuis cinq ans.

Il a également eu une apparition encourageante sur le banc contre Newcastle.

Haaland a une clause de libération de 68 millions de livres sterling dans son contrat active à partir de l’été prochain, tous les grands clubs européens y prêtant attention.