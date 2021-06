Gary Neville nomme un «grand danger» L’Angleterre doit «étouffer» lors du choc de l’Euro 2020 en Croatie ⋆ .

Southgate doit surveiller Modric, dit Neville (Photo: .)

Gary Neville a averti l’Angleterre que Luka Modric reste un “grand danger” lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche.

Les hommes de Gareth Southgate cherchent à venger une défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre les Croates lors de la phase de groupes de l’Euro 2020, l’une des deux nations étant largement en tête du groupe D.

Le milieu de terrain du Real Madrid Modric, 35 ans, reste la clé des espoirs de son pays dans le tournoi et Neville, l’ancien arrière droit de Manchester United, pense que l’Angleterre doit “étouffer” la menace qu’il apporte au centre du parc.

Et il a souligné que l’Angleterre ne devrait pas quitter des yeux le milieu de terrain central vieillissant, qui sera composé dans les plus grands moments.

“Ils ont toujours eu des joueurs talentueux, battant évidemment l’Angleterre en demi-finale il y a trois ans”, a déclaré Neville à Sky Sports. «Il y a eu de la déception, mais ils étaient juste meilleurs. Au fur et à mesure que le jeu prenait de l’ampleur, alors qu’il se dirigeait vers la fin, leur milieu de terrain a pris le dessus, a commencé à changer le jeu et à nous épuiser.

Modric affrontera l’Angleterre dimanche (Photo: Isosport/MB Media/.)

“Oubliez les 5 millions d’habitants, c’est un très bon groupe de joueurs, qui veulent désespérément bien faire pour leur pays.

“Avec Modric, vous avez un joueur qui a vu chaque match, chaque situation. Il sait qu’il a composé au bon moment, et c’est un problème pour l’Angleterre.

« Si ce moment du match arrive, un match nul à 10 minutes de la fin, il est dans et autour du dernier tiers, c’est lui qui enfilera cette passe, qui mettra cette balle dans la surface. Il gagnera ce coup franc et le prendra. Ces joueurs changent la donne, ceux que vous ne pouvez pas arrêter.

Plus : Royaume-Uni



“Je pense que c’était en 1998 que nous avons affronté un Georgi Hagi vieillissant pour la Roumanie, et nous nous sommes retrouvés avec un résultat vraiment décevant. Lorsque vous avez ces grands, grands joueurs, même un seul dans une équipe, ils peuvent faire une énorme différence pour le groupe qui les entoure. Ils prospèrent simplement grâce à eux.

«Il est adoré, non seulement dans son propre pays, mais dans toute l’Europe. C’est un grand danger pour l’Angleterre, et il faut l’étouffer.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();