Gary Neville perplexe devant les actions de l’homme de Leeds envers le joueur d’Arsenal

Photo de Naomi Baker/.

Gary Neville a déclaré qu’il « n’avait pas » Robin Koch « pourchassant Lacazette sur tout le terrain » lors de la défaite 4-1 de Leeds United à Elland Road samedi, comme il l’a dit à Sky Sports lors de son passage en commentaire.

L’expert de Sky a déclaré que s’il s’agissait de Lionel Messi, il comprendrait que Koch se donne tant de mal pour marquer le joueur, mais pas Lacazette.

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

BridTV

7342

La chose la plus stupide que votre club puisse faire maintenant

925435

925435

centre

13872

Juste avant que Bukayo Saka ne puisse ajouter le tiers d’Arsenal de la soirée, Koch a suivi Lacazette dans la moitié de terrain adverse, avant de revenir à sa position de défenseur central lorsque l’équipe adverse a transféré le ballon sur l’autre flanc.

Au moment où il a pu revenir, Saka courait vers la défense de Leeds depuis le canal droit et il a finalement mis le jeu au lit après avoir été autorisé à plusieurs tentatives par la ligne arrière désorganisée de Leeds pour marquer.

Neville a été très critique à l’égard des actions de l’homme de Leeds et de ce que Marcelo Bielsa a demandé à son équipe de faire.

« C’est ce qui arrive quand votre défenseur central n’est pas là », a déclaré Neville. « Koch n’est pas en position de ce côté. La façon dont Saka et Martinelli ont isolé les arrières latéraux et se sont précipités dans ces vastes espaces ouverts.

«Je ne vois tout simplement pas l’avantage de Koch, de laisser son espace et de poursuivre Lacazette sur tout le terrain. Puis laissant tant de choses à faire pour les défenseurs.

« C’est comme une équipe de moins de 9 ans qui défend. Cinq et six d’entre eux essayaient de se défendre tous à la fois.

« Ce n’est pas à moi de parler de la façon dont Marcelo Bielsa joue le jeu mais je n’ai pas ça, pas contre Lacazette. Si c’était un grand joueur à l’avant, qui pourrait peut-être se retourner, monter sur le ballon et courir vers vous. Messi ou quelqu’un comme ça. alors vous voudriez entrer et marquer par l’homme. Mais Lacazette tire les défenseurs centraux de Leeds, qui laissent d’énormes lacunes et ils ne sont pas assez bons pour les combler.

Photo de Stu Forster/.

Après avoir concédé sept buts la dernière fois, la seule chose que Leeds aurait voulu, c’est une sorte de réponse.

Alors que les fidèles d’Elland Road ont fait de leur mieux pour que leurs joueurs se lancent, ils ont été éventés, maintes et maintes fois hier.

En vérité, si Arsenal marquait sept buts, personne ne se serait plaint parce qu’ils ont bel et bien battu leurs adversaires ravagés par les blessures.

Dans d’autres nouvelles, Report: Aubameyang a été obligé de faire quelque chose que même Mesut Ozil n’avait pas à faire à Arsenal