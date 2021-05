Gary Neville portait un sarong David Beckham lors du discours du meilleur homme “ très, très drôle ” lors du mariage de Posh et Becks

La pression est toujours exercée pour que le meilleur homme prononce un discours aveugle lors d’un mariage, surtout si c’est devant des invités étoilés et les médias.

Mais le discours de Gary Neville lors du mariage de David et Victoria Beckham en juillet 1999 a été un succès en se moquant de son ancien coéquipier de Manchester United.

Neville a fait la lumière sur cette pièce de mode audacieuse de Becks

Les détails sur qui a assisté exactement à la cérémonie au château de Luttrellstown, à la périphérie de Dublin, ne sont pas clairs, mais il y aurait eu plus de 230 invités.

L’un de ces invités était la sœur de Neville, Tracey, qui a révélé que Gary avait commencé le discours en portant un paréo que Becks avait porté pendant ses vacances l’année précédente.

Tracey a déclaré lors de la tournée de vendredi: «C’était un beau mariage dans un magnifique château en Irlande, absolument magnifique. Des pommes sur les arbres avant d’entrer…

«Il a fait un discours et c’était vraiment, vraiment drôle. C’était à l’époque où David avait porté le paréo et on n’en avait pas entendu parler, n’est-ce pas?

News Group Newspapers Ltd

Gary pourrait-il réussir comme Becks l’a fait?

«Gary en portait un. Il est sorti dedans… vous savez Gary, il ne serait jamais vu dans quelque chose comme ça, donc ça a fait beaucoup de rire.

Cependant, certains détails du mariage sont toujours un succès pour Tracey, qui admet qu’elle ne se souvenait pas du cadeau qu’elle a reçu pour l’heureux couple.

Elle a ajouté: «Ma mère et mon père lui ont offert un très bon cadeau, j’ai contribué. Je ne me souviens pas de ce que c’était!