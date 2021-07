Gary Neville prédit que Bukayo Saka sera abandonné pour la finale de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie

Gary Neville pense que la finale de l’Euro 2020 pourrait être “un match de trop loin” pour Bukayo Saka (ITV)

Gary Neville pense que Bukayo Saka pourrait être éliminé pour la finale de l’Euro 2020 de l’Angleterre contre l’Italie dimanche.

L’ailier d’Arsenal a retrouvé sa place dans la formation de départ de Gareth Southgate mercredi soir alors que l’Angleterre a scellé une victoire 2-1 sur le Danemark en prolongation.

Mais Neville pense que la finale à Wembley pourrait être “un match de trop” pour Saka, qui a raté la victoire 4-0 contre l’Ukraine en quart de finale en raison d’une blessure à la cheville.

Et l’ancien défenseur de United pense que Jadon Sancho ou Marcus Rashford, qui n’a pas encore commencé un match ce tournoi, sont les deux meilleures options pour remplacer Saka.

‘J’ai accepté de l’amener [Saka] de retour hier soir parce que je sentais qu’il avait été le plus vif des joueurs larges, avec Raheem Sterling », a déclaré Neville à Sky Sports.

«Je ne suis pas sûr qu’il commencera dimanche. Je pense que c’est peut-être trop pour lui.



Bukayo Saka a joué 69 minutes lors de la victoire de l’Angleterre contre le Danemark mercredi soir (.)

“Ce qu’il a fait hier soir, le montant qu’il a donné dans ce tournoi, je pense juste que nous verrons quelqu’un d’autre.

‘Je regarde a [Giorgio] Chiellini et [Leonardo] Bonucci, et je pense, qui n’aimeraient-ils pas avoir dans ces vastes zones, faire ces pistes intérieures?

‘Et je pense en fait que cela pourrait être un jeu pour [Marcus] Rashford ou [Jadon] Sancho pour accompagner Sterling dans ces positions larges.



Gary Neville a soutenu Marcus Rashford ou Jadon Sancho pour commencer sur l’aile droite de l’Angleterre (.)

“Je pense que ces positions larges doivent être des joueurs rapides, qui se font des courses, donc je ne pense pas que nous verrons Saka dimanche.

«Je pense que c’est peut-être un match de trop pour lui.

“J’étais là-bas à l’Euro 1996 à 21 ans et j’étais absolument épuisé alors que je traversais le tournoi.

‘Je pense juste que, dimanche, il peut être un sous-marin pratique à avoir et il [Southgate] peut amener d’autres joueurs, qui n’ont pas joué mercredi soir.

