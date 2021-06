Gary Neville préoccupé par l’Angleterre «épuisée» et les arrières latéraux pauvres dans un match nul en Écosse

Les Three Lions ont fait une démonstration lourde et lente contre leurs rivaux de groupe à Wembley, le capitaine Harry Kane luttant pour avoir un impact et étant privé de service.

Neville, l’ancien entraîneur de l’Angleterre, a critiqué les arrières latéraux Luke Shaw et Reece James – tous deux amenés sur le côté par Gareth Southgate après avoir raté le premier match – pour ne pas avoir constitué une menace offensive.

L’Angleterre a eu du mal à se créer des occasions malgré la présence de Mason Mount, Phil Foden et Raheem Sterling sur le terrain, tandis que Jack Grealish a été présenté en seconde période et Neville a l’impression qu’ils avaient l’air très fatigués.

S’exprimant sur ITV, Neville a déclaré: “Pour moi hier soir, le gros problème était que James et Shaw n’ont pas livré la créativité que je pensais qu’ils feraient et Foden et Sterling ne l’ont pas fait.

LIRE LA SUITE

“Ils avaient tous l’air épuisés physiquement, c’était ma plus grande préoccupation.

“Je m’attendais à ce que James et Shaw hier soir fassent preuve de créativité, surtout avec les hectares d’espace devant eux à cause de la [Scotland] les ailiers.”

Shaw a été déçu de ne pas être impliqué dans le match d’ouverture, lorsque Kieran Trippier a commencé à l’arrière gauche, mais a eu du mal à faire sa marque, ce qui signifie que Ben Chilwell pourrait affronter la République tchèque.

L’arrière latéral de Manchester United a été interrogé sur les ratés de Kane, mais a soutenu le capitaine anglais pour rebondir.

“Je n’ai aucune inquiétude”, a déclaré Shaw. “Personnellement, je pense qu’il est le meilleur attaquant du monde. Il est une partie très importante de l’équipe, en fait, la partie la plus importante de l’équipe.

“Qu’il ne soit pas à son meilleur ou non, il fait partie intégrante de l’équipe et est un joueur crucial pour nous. Ses performances ne sont peut-être pas celles attendues, mais cela peut arriver en tournoi. Il peut marquer un but à tout moment et il est crucial sur et en dehors du terrain. Il a notre soutien et il est le meilleur au monde à son poste. Nous n’avons aucune inquiétude du tout. “