Gary Neville qualifie le choc de Newcastle United de gâchis après un match nul décevant – Man United News And Transfer News

La légende de Manchester United, Gary Neville, a envoyé quelques conseils à Ralf Rangnick après le match nul 1-1 décevant contre Newcastle United.

Le patron allemand a supervisé ce qui est indéniablement un mauvais résultat et lui laissera plus de questions que de réponses.

🗣 Gary Neville : « #mufc avait tellement de joueurs offensifs sur le terrain, ils n’avaient aucune structure défensive. Ce n’est pas ce que Ralf Rangnick est venu faire à Manchester United – c’était un gâchis. [Sky Sports] – UtdDistrict (@UtdDistrict) 27 décembre 2021

Rangnick est resté fidèle à ses armes en ce qui concerne la formation 4-2-2-2 qu’il a utilisée jusqu’à présent, mais cela ne fait que quelques matchs.

Bien que ce soit le début, le résultat contre Newcastle a vu les fans commencer à se demander si c’était la bonne configuration pour les joueurs.

United avait environ 70% de possession contre l’équipe à domicile mais n’a pas suffisamment menacé dans un match qu’il aurait dû traverser.

Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Mason Greenwood et Cristiano Ronaldo ont tous commencé le match dans les quatre premiers et pourtant ont eu du mal à faire quoi que ce soit d’important.

Il est clair pour voir si Rangnick s’en tient à la formation ou non que de grandes décisions doivent être prises pour aller de l’avant.

Les Diables rouges traversent actuellement une série de matches plus faciles et doivent profiter de chaque match avant d’affronter des adversaires plus difficiles.

Le manque de contrôle était certainement une préoccupation, mais la mauvaise prise de décision de la plupart, sinon de tous les joueurs, l’était aussi.

Il y a un gros travail entre les mains de Rangnick et il devra agir rapidement pour résoudre les multiples problèmes qui se posent actuellement.