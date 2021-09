Gary Neville qualifie les excuses de Bruno Fernandes sur les réseaux sociaux d'”embarrassantes” et dit que la star de Manchester United devrait limoger l’équipe de relations publiques pour “créer des personnalités qui n’existent pas”

Gary Neville a qualifié les footballeurs publiant des excuses sur les réseaux sociaux d'”embarrassants”, après que Bruno Fernandes a tweeté une longue note aux fans de Manchester United après son penalty manqué samedi.

Fernandes, qui a décoché un tir au but de dernière minute contre Aston Villa à Old Trafford samedi au-dessus de la barre transversale, ce qui aurait permis à United de marquer un point, a publié de longues excuses sur les réseaux sociaux.

Le penalty de Fernandes est bien passé au-dessus de la barre transversale

“Personne n’est plus frustré et déçu que moi d’avoir raté le penalty et la défaite qui en a résulté”, a-t-il tweeté.

« J’ai toujours assumé mes responsabilités et je les ai toujours embrassées sous pression dans des moments comme celui-ci. Aujourd’hui, j’ai échoué. Mais j’ai fait un pas en avant et j’ai relevé le défi avec la même ambition et la même responsabilité que lorsque, à de nombreuses autres occasions, le ballon s’est retrouvé dans le filet.

« Les critiques et les opinions contrastées font partie intégrante du football. J’ai appris à vivre avec, même à les utiliser pour me motiver, et je considère tout cela comme une partie très importante de mon engagement à ne jamais cesser d’essayer de m’améliorer et de devenir le meilleur joueur que je puisse être, pour moi et pour le équipe.

“Aujourd’hui, j’ai repris la responsabilité qui m’a été confiée presque depuis que j’ai rejoint United et je la reprendrai sans aucune crainte ni crainte chaque fois que j’y serai invité. Le plus important pour moi est de gagner ensemble et je ferai toujours tout mon possible pour aider mes coéquipiers et le club à être le meilleur possible.

«Je suis un joueur qui laisse tout sur le terrain, avec beaucoup d’envie et d’engagement. Et c’est ce que je vais continuer à faire.

« Merci pour tout votre soutien après le coup de sifflet final ! Vous entendre chanter mon nom dans le stade était très émouvant… Je reviendrai plus fort pour moi, car ce sont les normes auxquelles je me tiens, mais surtout pour mes coéquipiers et nos fans qui nous ont toujours soutenus.

Neville n’était pas content du tweet de Fernandes

Mais, dans un Q&A sur Twitter, Gary Neville a fustigé les tweets d’excuses et les personnes chargées des relations publiques qui les entourent, affirmant que les joueurs doivent « parler avec authenticité » après les défaites.

L’ancien arrière latéral de Manchester United a tweeté : « C’est embarrassant ! Ils doivent licencier leur personnel de relations publiques, parler avec une certaine authenticité et continuer.

«Je vais aller plus loin dans ce domaine dans les prochaines semaines. Ils ont tous ces gestionnaires de communication qui créent des personnalités qui n’existent pas ! »

Il a ensuite tweeté, ajoutant : « La culture des excuses qui engloutit le football serait acceptable si elle venait d’un endroit authentique.

«Cependant, le plus souvent, il s’agit d’un écran de fumée et d’une tactique de diversion conçue pour masquer une performance de merde par des experts !

« Perdre une partie = les communications de crise se rencontrent ! Comment faisons-nous tourner celui-ci à notre façon ? »

Il a finalisé en déclarant : « Dernier message de la journée sur les excuses et des conseils avisés aux joueurs.

“Si vous allez dire quelque chose après un match, passez à la télévision (j’accepte que les joueurs ne le souhaitent pas toujours) ou publiez une vidéo sur les réseaux sociaux où tout le monde peut voir que c’est vous.”

