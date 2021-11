Gary Neville réagit à un incident impliquant le joueur de Tottenham et Ronaldo

Photo de Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via .

Gary Neville a affirmé que Cristiano Ronaldo n’avait pas donné un coup de coude à Cristian Romero lors de la défaite 3-0 de Tottenham contre Manchester United, comme il l’a déclaré Saturday Night Football sur Sky Sports.

Juste après que Ronaldo ait marqué pour l’équipe à l’extérieur hier, il a été impliqué dans un défi avec Romero quelques minutes plus tard, où il a tenté de devancer l’homme de Tottenham.

Afin de placer son corps devant le défenseur central, il a mis son bras sur le joueur des Spurs, qui est allé au sol en se tenant le visage lorsqu’il a été mis au défi.

VAR a vérifié l’incident et a autorisé le jeu à continuer, car ils ne voyaient pas de problème avec ce que Ronaldo avait fait et à la place, ils ont juste accordé la faute.

Au cours de son passage de commentaire pour Sky, Neville a clairement indiqué que Ronaldo avait mis son bras sur le visage de Romero, mais ce n’était pas un coude.

« Eh bien, il y a un incident ici, » dit Neville. «Cristiano Ronaldo, il essaie définitivement de mettre son bras sur Romero alors qu’il poursuit.

« Ce bras gauche, c’est un bras, ce n’est pas un coude. Vous pouvez toujours dire quand quelqu’un entre avec un coude, vous pouvez voir ce petit changement. Ce n’était pas ça.

« Il a mis un bras pour essayer de se mettre en position devant Romero. »

Cet incident de Ronaldo est quelque chose qui aurait été le moindre des soucis des fans des Spurs étant donné la façon dont les choses se sont déroulées dans le match.

En seconde période, Nuno Espirito Santo a été vivement critiqué par ses supporters, qui n’étaient pas satisfaits du football ou des décisions qu’il prenait.

Un moment, en particulier, s’est démarqué et c’est Nuno qui a décidé de retirer Lucas Moura – il a été accueilli par un chœur de huées.

Puis il y avait Harry Kane. Il n’est pas nécessaire d’expliquer ce qui s’est passé avec lui cet été, et avec un seul but en Premier League cette saison, chaque mauvaise touche et passe suscite une réaction vicieuse de ses supporters.

Compte tenu de la réaction des fans des Spurs à ce qu’ils ont vu hier, il ne serait pas surprenant que Nuno soit parti au moment où la pause internationale débutera.

