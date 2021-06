Gary Neville réagit alors que Manchester United se rapproche du transfert de Jadon Sancho

Gary Neville s’ennuie de la poursuite de Jadon Sancho par Manchester United (Photos : ./ITV)

Gary Neville dit qu’il s’ennuie de la poursuite de Jadon Sancho par Manchester United et veut connaître la prochaine cible de transfert d’Ole Gunnar Solskjaer.

Les Red Devils semblent prêts à amener Sancho à Old Trafford après avoir progressé avec le Borussia Dortmund lors d’un transfert estival.

Sancho a été lié pour la première fois à Manchester United l’été dernier, mais le club de Premier League a d’abord reculé devant l’évaluation par Dortmund de la star anglaise.

La semaine dernière, United a augmenté son offre pour Sancho à 85 millions d’euros (72,5 millions de livres sterling) et, alors que Dortmund attend toujours plus d’argent, il semble probable que le joueur de 21 ans se rendra au Theatre of Dreams après l’Euro 2020.

Réagissant à la nouvelle, Manchester United progresse sur le transfert de Sancho, Neville a déclaré sur les réseaux sociaux : ” Manchester United se rapproche de Sancho… encore une fois !

« Un transfert doit être une joie et un moment d’excitation. Je n’ai jamais été aussi ennuyé par un transfert de ma vie au point que j’ai l’impression qu’il a déjà signé et je veux savoir qui est déjà le prochain. Ce n’est pas du tout la faute des gars, devrais-je dire !

Sancho fait actuellement partie de l’équipe d’Angleterre aux Championnats d’Europe, mais a à peine figuré en phase de groupes alors que l’équipe de Gareth Southgate a dominé le groupe D avec deux victoires et un match nul.



Sancho est actuellement avec l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo: .)

Mardi, les Three Lions affrontent l’Allemagne à Wembley en huitièmes de finale.

Sancho a été l’une des stars de la Bundesliga au cours des deux dernières saisons et la légende de Manchester United, Sir Alex Ferguson, a récemment fait l’éloge du jeune.

S’adressant à Bild, Fergie a déclaré: “Je pense beaucoup à Jadon Sancho. Avec ses duels en tête-à-tête, en tant qu’assistant et buteur, il est extrêmement dangereux.

«Il a tellement de potentiel, il aide l’équipe. C’est pourquoi il sera précieux pour l’Angleterre au cours du tournoi.

Plus : Manchester United FC



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();