Gary Neville refuse de tout donner sur le retour de Ronaldo dans la prédiction de Man Utd

Gary Neville croit fermement que le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United les a amenés dans la conversation sur le titre, mais pense que Manchester City et Chelsea restent les favoris pour la gloire de la Premier League cette saison.

Les Diables rouges ont confirmé vendredi après-midi qu’ils avaient a convenu d’honoraires avec la Juventus pour un retour sensationnel à Old Trafford pour la légende portugaise. Cependant, cela est toujours soumis à l’acceptation par l’homme de 36 ans des conditions personnelles et à la réalisation d’un examen médical.

Bien que Neville pense que le quintuple vainqueur du Ballon d’Or “garantit des buts” et élèvera les normes à Uni, il ne se sent pas celui de Ronaldo l’impact peut les mener au titre – bien qu’ils aient une bien meilleure chance avec lui à côté.

“J’ai prédit que ce serait Manchester City, Chelsea et Manchester United [in that order] et je ne vais pas changer cela à cause de la signature de Ronaldo », a déclaré Neville à Sky Sports après le match nul 1-1 de Chelsea contre Liverpool.

“Je vais m’en tenir à ça parce que je ne pense pas que la signature de Ronaldo en fasse une meilleure équipe que Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, ou Manchester City, qui comptait 20 points d’avance.

« Absolument, cela les rapproche de la victoire, cela les rapprochera absolument. Mais est-ce que je pense que cela leur fera gagner le titre à ce stade ? Non, je ne le fais pas. Mais maintenant, je suis plus excité à l’idée que Manchester United défie le titre que je ne l’étais il y a peut-être cinq ou six jours.

« Je ne pense pas qu’ils le feront. Je le veux. Cristiano Ronaldo et Raphael Varane auront la mentalité de remporter le titre à United, cela ne fait aucun doute, mais si je devais y mettre ma maison maintenant, est-ce que je pense qu’ils gagneront le titre cette saison ? Non. Mais je suis désespéré pour qu’ils remportent le titre. Je suis juste pragmatique.

“Je pense qu’il y a un élément dans lequel vous devez être pour ces joueurs si vous êtes Manchester United. Que cela vous remporte le titre ou non, je ne suis pas sûr. Cela leur donne une bien meilleure chance qu’il y a 48 heures.

Quel sera l’impact du retour de Ronaldo sur Man Utd ?

Ronaldo peut élever le niveau des autres

« Il ne vient pas pour des places en Ligue des champions. Il vient pour des distinctions et des titres personnels. Cela ne fait aucun doute. J’espère qu’il pourra faire la différence, car s’il obtient 10% de tous les autres joueurs, il y a de grandes chances. Il y a une grande chance.

“Mais soyons clairs, Manchester City a été exceptionnel ces trois ou quatre dernières saisons. Chelsea vient de remporter la Ligue des champions et a maintenant une meilleure équipe cette saison. Ils affrontent donc aussi les deux meilleures équipes d’Europe, trois si l’on compte Liverpool.

« La Premier League est au plus haut niveau depuis très, très longtemps. Ce n’est pas une Premier League facile celle-ci, elle est revenue au plus haut niveau en Europe et je pense que Manchester United est face à de très bonnes équipes.

“Au cours des années passées, j’aurais peut-être dit que cette équipe de Man United gagnerait le titre avec 10 points, mais c’est une Premier League si forte celle-ci.”

LIRE LA SUITE: Cristiano Ronaldo n’est que la moitié du joueur, alors qu’un expert critique le retour de Man Utd