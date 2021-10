Gary Neville répond aux affirmations selon lesquelles Cristiano Ronaldo perturbera le vestiaire de Man Utd

Cristiano Ronaldo avec Ole Gunnar Solskjaer (Crédits : REUTERS)

Gary Neville pense que Cristiano Ronaldo va faire bruire des plumes dans le vestiaire de Manchester United après la défaite de l’équipe face à Leicester City, mais insiste sur le fait que le joueur de 36 ans ne le ferait pas de manière « malveillante ».

Les Red Devils ont été battus 4-2 par les Foxes samedi, laissant United avec deux victoires lors de leurs six derniers matches.

La pression monte sur Ole Gunnar Solskjaer, d’autant plus que United a Liverpool, Manchester City et Tottenham à venir lors de leurs trois prochains matches de Premier League.

Ronaldo a fait la une des journaux après la défaite de United contre Aston Villa avant la pause internationale alors que l’attaquant a pris d’assaut le tunnel après la défaite et était clairement visiblement irrité par la performance.

Ronaldo était visiblement mécontent après la défaite contre Aston Villa (Photo par OLI SCARFF/. via .)

Cela a conduit à des suggestions selon lesquelles Ronaldo a demandé un changement de tactique à Solskjaer et Neville a déclaré que le capitaine du Portugal avait la capacité de perturber le vestiaire, même si ce n’était pas «intentionnel».

« Je ne pense pas que Cristiano perturbera du tout le vestiaire, exprès », a déclaré Neville sur Instagram.

«Il peut perturber les gens naturellement par le fait qu’il veut gagner et qu’il veut leur exiger des normes, mais cela ne serait pas perturbateur dans un vestiaire solide. Il y a un déséquilibre énorme à Manchester United en ce moment, l’équipe a beaucoup trop de joueurs qui veulent entrer dans le ballon et pas assez de joueurs qui veulent faire les deux côtés du jeu.

« Vous pouvez attribuer cela aux joueurs, vous pouvez attribuer cela au manager, il doit en tirer le meilleur parti. Mais quand je regarde des joueurs comme Mane, Firmino, De Bruyne, Bernardo Silva, Foden dans les autres meilleures équipes de la ligue, hier soir même en regardant Loftus-Cheek et Kovacic au milieu de terrain, ils sont bien meilleurs hors de possession que Manchester United sommes.

« Manchester United est tellement baggy quand ils sont hors de possession. Toutes les autres équipes se mettent dans une forme compacte et serrée, font preuve de respect envers l’opposition. Cette équipe de Manchester United manque de respect à l’opposition par la façon dont elle se met en forme, il y a trop de distance entre l’avant et l’arrière.

« Je me fiche de savoir à quel point vous êtes bon en tant que joueur, si vous n’êtes pas dans une forme défensive les uns avec les autres, vous allez vous faire séparer par des équipes à moitié décentes et c’est ce qui se passe en ce moment. »

United affrontera l’Atalanta mercredi, avec les Diables rouges à trois points après deux matches dans leur groupe de Ligue des champions.

Marcus Rashford pourrait obtenir son premier départ de la saison après avoir marqué sur le banc contre Leicester.



