Gary Neville révèle combien Man Utd devrait payer pour Declan Rice

in

Gary Neville a donné à Manchester United le feu vert pour signer Declan Rice, mais pas à l’évaluation que West Ham a placée sur la tête du milieu de terrain.

Rice, qui a impressionné l’Angleterre à l’Euro 2020, a fait une autre démonstration accrocheuse alors que West Ham démantelait Leicester lundi soir.

Les Hammers ont balayé Leicester 4-1 au stade de Londres. Des buts de Pablo Fornals, Said Benrahma et deux de Michail Antonio ont fait les dégâts. Mais ce sont Rice et son partenaire au milieu de terrain Tomas Soucek, qui ont soutenu la performance avec une excellente performance au milieu de terrain central.

Et Neville pense que Rice pourrait jouer dans presque tous les milieux de terrain de la Premier League.

Rice est liée à United depuis un certain temps, des rapports suggérant lundi que le directeur du football John Murtough pourrait inclure Jesse Lingard dans une offre d’échange partiel pour amener Rice à Old Trafford.

Le Telegraph rapporte que United détenir un intérêt dans Riz.

Cependant, ils ne sont pas seuls car les prétendants de longue date de Chelsea sont également passionnés, ainsi que les champions de Manchester City.

Le journal a cependant affirmé que Rice était mécontent de son évaluation de transfert de 100 millions de livres sterling et est prêt à mettre fin à son contrat pour pouvoir jouer en Ligue des champions.

Le prix aurait été prohibitif dans le passé, l’ancien patron de Chelsea, Frank Lampard, passionné par Rice la saison dernière.

Et jusqu’à présent, l’évaluation lourde tient les prétendants à distance.

Six choses plus probables qu’Arsenal bat Man City – y compris une victoire en Coupe du monde en Angleterre

Neville met un prix de 60 millions de livres sterling sur le riz

Neville pense que Rice serait un ajout brillant au milieu de terrain de United, mais ne pense pas que des frais de 100 millions de livres sterling soient justifiables.

S’exprimant sur le Monday Night Football de Sky Sports, Neville a déclaré: “Les deux milieux de terrain, les deux défenseurs centraux et Antonio à l’avant, les gardent en forme – en particulier les deux milieux de terrain centraux et Antonio – si ces trois restent en forme, alors ils vont faire une très bonne saison car ils gagneront beaucoup de matches de football.

“La base qu’ils tirent de ces deux milieux de terrain centraux est brillante, c’est vraiment le cas.”

Jamie Carragher a ensuite déclaré: “Aimez-vous Declan Rice maintenant?”, auquel Neville a répondu: “Je l’ai toujours aimé. Je n’ai aucun problème avec Declan Rice. La question est, 80 ou 100 millions de livres, dépenseriez-vous ce niveau d’argent pour lui ? »

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dépenserait pour débarquer Rice, Neville a répondu: “50, 60 millions.”

LIRE LA SUITE : Solskjaer fait allusion à la décision de Lingard ; confirme deux plans de transfert de Man Utd