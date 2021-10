Gary Neville révèle pourquoi Chelsea a un «grand cri» de battre Liverpool & City au titre

L’équipe de Thomas Tuchel est revenue en haut du tableau (Photo de Clive Rose/.)

Gary Neville insiste sur le fait que Chelsea est avec un « grand cri » de remporter le titre de Premier League cette saison en raison de la résilience de l’équipe et de son attitude de ne jamais dire.

Les Blues ont battu Brentford 1-0 samedi soir grâce à un but de Ben Chilwell à l’aube de la mi-temps, mais l’équipe de Thomas Tuchel a eu la chance de quitter le nord-ouest de Londres avec les trois points et avait Edouard Mendy à remercier pour un certain nombre de points cruciaux. sauve.

La victoire a permis à Chelsea de revenir au sommet du classement de la Premier League, mais la forme de Manchester City et de Liverpool a vu de nombreux commentateurs faire basculer une course à deux chevaux ce trimestre.

Neville, cependant, pense que Chelsea a le « grand cri » de remporter le titre pour la première fois depuis 2017.

Chilwell a marqué à l’aube de la mi-temps (Photo de Marc Atkins/.)

« Je pense que Chelsea peut remporter le titre, je sais que les gens disent Liverpool ou City. Mais je pense que cette équipe de Chelsea est résistante, et il n’y a personne dans la ligue qui aimera jouer contre elle », a déclaré Neville à Sky Sports.

« Brentford a apprécié de jouer contre eux au cours des 15 à 20 dernières minutes, mais ce fut un match difficile pendant 60 à 70 minutes, ils ont dû changer les choses pour même revenir dans le match.

« C’était une équipe de Chelsea qui manquait de joueurs clés, ils ont tellement de joueurs à revenir, ils ont des joueurs qui sortent du banc. Je pense qu’ils sont là avec un grand cri de gagner le titre que je fais vraiment.’

Plus : Football



Chelsea manquait à Thiago Silva et Antonio Rudiger pour leur visite à Brentford, mais ils ont réussi à garder une cage inviolée, malgré avoir concédé 26 tirs des Bees.

Mendy a effectué un certain nombre de beaux arrêts dans les phases finales pour s’assurer que Chelsea conserve son avance et Tuchel n’a pas tardé à féliciter l’international sénégalais dans son interview d’après-match.

« Il était concentré en première mi-temps », a déclaré Tuchel.

«Ils vous dérangent avec de longs lancers et des coups de pied arrêtés. Ils ont créé de grandes occasions et il a été la clé du blanchissage.



PLUS : Malang Sarr distingue le duo «vraiment intelligent» de Chelsea qui l’a aidé lors d’une performance impressionnante contre Brentford

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();