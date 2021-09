Gary Neville revendique un joueur “exceptionnel” de Liverpool

in



Photo par Alex Livesey/.

Gary Neville a fait l’éloge de l’attaquant de Liverpool Mohamed Salah sur son podcast et l’a comparé à la star de Manchester United Cristiano Ronaldo après sa performance contre Leeds United à Elland Road

L’ancien défenseur de United a déclaré que l’as de Liverpool Salah était déterminé à marquer des buts, tout comme Ronaldo.

L’expert de Sky Sports a fait des commentaires sur l’attaquant international égyptien après ses exploits contre Leeds à Elland Road hier.

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

BridTV

4598

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

854748

854748

centre

13872

L’ancien attaquant de Chelsea, 29 ans, a marqué à la 20e minute pour aider Liverpool à s’imposer 3-0 contre Leeds à 10.

C’était le 100e but de Salah en Premier League.

Neville a déclaré sur son podcast: “Nous parlons de Cristiano Ronaldo qui est déterminé à marquer des buts, et c’est ce qu’est Salah. Il est déterminé, plus déterminé que Firmino et Mane.

L’Anglais a ajouté: “Il est absolument exceptionnel.”

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Un des meilleurs

Ronaldo est l’un des plus grands joueurs de tous les temps et une légende vivante.

L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus est sans doute le plus grand buteur de tous les temps.

Salah n’est bien sûr pas à ce niveau, mais la star de Liverpool est un footballeur de classe mondiale et l’un des meilleurs buteurs du monde.

N’oubliez pas que Salah est un ailier reconverti qui marque.

La star de Liverpool n’est pas un attaquant “naturel”.

Pour que Liverpool remporte la Premier League et la Ligue des champions cette saison, Salah devra continuer à marquer des buts pour le plaisir.

Dans d’autres nouvelles, “Peut jouer n’importe où”: Pundit pense que Leeds, 24 ans, changera de position à cause de James