Gary Neville salue la victoire des Anglais « intrépides » Jack Grealish et Bukayo Saka en République tchèque

Neville a salué Saka et Grealish (Photo: .)

Gary Neville a salué la nature “absolument intrépide” des performances de Jack Grealish et Bukayo Saka alors que l’Angleterre a dominé le Groupe D avec une victoire contre la République tchèque.

Neville a été impressionné par “la confiance” des deux joueurs, qui faisaient tous deux leur premier départ dans un tournoi majeur.

Il y avait eu beaucoup de clameurs pour Grealish, le capitaine d’Aston Villa, pour commencer ce tournoi et il a livré à la 12e minute, tenant un ballon jusqu’au deuxième poteau pour que Raheem Sterling rentre à la maison.

L’inclusion de l’utilitaire d’Arsenal Saka dans le onze de départ a été une plus grande surprise, mais il a saisi sa chance avec d’excellentes courses de conduite et des touches habiles.

Neville, l’ancien arrière droit de Manchester United, a été soutenu par les deux joueurs et pense qu’ils ont donné aux fans anglais exactement ce qu’ils réclamaient.

“Honnêtement, la confiance”, a déclaré Neville à ITV. « Vous pensez au fait que c’est leur premier départ dans un tournoi majeur. Saka, 19 ans.



Saka et Grealish ont tous deux brillé pour l’Angleterre (Photo: .)

‘Intrépide. Absolument intrépide. C’est ce que les fans anglais veulent voir.

« Prendre le ballon, affronter des gens, engager des défenseurs, gagner des coups francs.

«Comme je l’ai dit, vous avez cette fondation avec Stones, Maguire, Phillips et Rice et personne ne s’en plaint ce soir parce que vous avez ces trois devant eux.

« Ils sont vraiment vivants et alertes.

L’ancien coéquipier de Neville à Manchester United, Roy Keane, a ajouté: “Ce que nous voyons … ils le font chaque semaine. Vous devez donner crédit à ces joueurs.

« D’accord, il y a des points d’interrogation, peuvent-ils le faire au niveau international ? Mais bon mouvement, étirements.

«C’est le but du jeu, étirer les gens, courir vers les gens. Regardez l’équipe tchèque, ils font souvent face au but, surtout quand Jack l’obtient, Sterling. Excellent.’

