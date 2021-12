Gary Neville se demande pourquoi les équipes de Premier League ne peuvent pas remplir les matchs alors que la légende de Manchester United est d’accord avec Adrian Durham de talkSPORT pour appeler à un examen plus approfondi

Gary Neville a exhorté les équipes de haut en bas du pays à « continuer » et à faire confiance à leurs jeunes joueurs après une série de reports ces dernières semaines.

La légende de Manchester United répondait à un tweet de l’animateur de talkSPORT Adrian Durham, qui se demandait pourquoi tant de matchs étaient annulés.

getty

Des dizaines de matchs à travers le pays ont été annulés en raison d’épidémies de COVID

Durham a publié une capture d’écran des règles actuelles de l’EFL selon lesquelles les équipes doivent remplir leurs matchs si elles en ont 14 disponibles, y compris un gardien de but.

Cela survient après que l’AFC Wimbledon a publié une déclaration ferme en réponse au nombre élevé de reports de l’EFL au cours de la période des fêtes.

Il a appelé l’instance dirigeante à mettre en œuvre les mesures les plus strictes possibles pour garantir la poursuite des matchs, tout en souhaitant également que les clubs soient tenus responsables des circonstances qui ont conduit à des reports.

Le soleil

Durham veut voir plus de choses sur la série de reports dans l’EFL ces dernières semaines

L’animateur de talkSPORT Durham a tweeté: « Ici [are] Règles de l’EFL sur le report des matchs. Équipe première du championnat plus les U23 = environ 40 joueurs.

« Donc 26 ? Possible mais peut-être que les jeux sont annulés trop facilement, un examen plus approfondi est nécessaire. Si les choses ne vont pas bien, alors les points devraient être perdus et les frais payés au club privé d’un match à domicile. »

La citation de Neville a tweeté l’hôte de talkSPORT Adrian Durham, qui a révélé les règles de l’EFL sur les équipes pouvant répondre aux exigences de leurs matchs

Neville était tout à fait d’accord avec Durham et était frustré par la façon dont les équipes de Premier League voulaient que les matchs soient annulés.

« Tout à fait d’accord Adrian », a-t-il écrit. « Pas question que ces clubs ne puissent pas sortir une équipe.

«Nous avons vu dans le PL que lorsque les demandes d’équipes sont rejetées, elles finissent par jouer près d’alignements complets.

« Il est temps pour les clubs de s’y mettre et de faire confiance à leurs jeunes joueurs, sauf circonstances exceptionnelles. »

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org