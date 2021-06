Gary Neville se moque d’Alvaro Morata après un penalty raté pour l’Espagne contre la Slovaquie à l’Euro 2020

Alvaro Morata a écopé d’un penalty par Martin Dubravka lors de l’affrontement de l’Espagne à l’Euro 2020 avec la Slovaquie (Photo: .)

Gary Neville avait peu de sympathie pour Alvaro Morata après le penalty raté de l’attaquant lors de la victoire 5-0 de l’Espagne sur la Slovaquie à l’Euro 2020, en plaisantant, il avait l’air de “s’excuser” auprès du ballon alors qu’il s’avançait pour tirer le but.

Les hommes de Luis Enrique se sont rétablis et ont terminé deuxièmes du groupe E pour organiser un affrontement à 16 contre la Croatie, avec Aymeric Laporte, Pablo Sarabia et le remplaçant en deuxième mi-temps Ferran Torres ayant tous marqué lors du choc à sens unique de mercredi.

La Slovaquie a connu une soirée misérable et était son pire ennemi à Séville alors que Martin Dubravka et Juraj Kucka ont aidé leurs adversaires avec une paire de buts contre leur camp calamiteux à chaque fin du match.

Morata aura désespérément besoin d’ajouter à son total de buts lors du tournoi après avoir trouvé le chemin des filets lors du précédent match nul 1-1 de l’Espagne contre la Pologne – et la star de la Juventus a eu une glorieuse chance de mettre son équipe en tête après que Koke a été renversé dans le boîte à la 12e minute.



L’Espagne se qualifie pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe E (Photo: .)

Mais la frappe de l’attaquant manquait de conviction et a été facilement sauvée par Dubravka, qui a bien plongé à sa droite pour garder le match sans but.

Heureusement pour Morata, la performance de Dubravka en première mi-temps a chuté de façon spectaculaire et a parfois frôlé le comique, ce qui a détourné une grande partie de l’attention de son précédent penalty raté.

Tout d’abord, le gardien de Newcastle a bizarrement paré le ballon dans son propre filet à la 30e minute avant de sortir de son but de manière erratique dans la préparation de la tête d’Aymeric Laporte à la mi-temps alors que l’Espagne doublait son avance à Séville.



Morata a marqué un but lors du tournoi (Photo: .)

Cependant, c’est l’affichage de Morata qui a dominé les discussions au studio ITV, les experts Neville, Ashley Cole et Eni Aluko soulevant de sérieuses questions sur l’attaquant de la Juve avant même que le match ne commence.

L’ancien arrière droit de Manchester United et de l’Angleterre, Neville, a déclaré: ” Il a ce regard vulnérable, presque comme s’il avait besoin d’un câlin.

“Et il a l’air, quand il rate une occasion, de craindre ce que les médias et ce que la presse et ce que pourraient dire ses coéquipiers pourraient dire.

“Il semble qu’il ait été critiqué en jouant pour l’équipe nationale.

“Ce n’est pas un Diego Costa et ce n’est pas un [Robert] Lewandowski ou Harry Kane, ces personnages que l’on colle sur le terrain et qui ont le regard d’acier. Il n’est juste pas ça, il est très différent.



Neville a visé Morata après son penalty raté à Séville (Photo: ITV Sport)

Neville a de nouveau visé Morata à la mi-temps après que l’ancien flop de Chelsea a raté sa chance de mettre l’Espagne en tête depuis le point de penalty.

Enrique se sera arraché les cheveux étant donné que c’était la cinquième fois consécutive que son équipe espagnole n’avait pas réussi à convertir un tir au but.

« Je pensais que nous allions à nouveau câliner Morata à la mi-temps ! » dit Neville.

« C’est comme s’il s’excusait auprès du ballon avant d’entrer en contact avec lui : « Désolé, je vais devoir vous botter ici ! »

«Il n’y a tout simplement pas de croyance.

“Je dois dire que j’étais le verre à moitié vide avec l’Espagne avant le match, mais il suffit de regarder les chances qu’ils se sont créées, même dans les trois matchs, et s’ils peuvent commencer à les prendre et il [Morata] peuvent prendre un peu de confiance quelque part, alors ils seront dangereux.

Plus : États-Unis



L’attaquant de Manchester City Torres a marqué avec sa première touche quelques instants après avoir remplacé Morata à la 67e minute et espère pousser pour un départ lorsque l’Espagne reviendra à l’action en huitièmes de finale.

Les triples vainqueurs du Championnat d’Europe semblaient prêts à dominer le groupe, mais Viktor Claesson a frappé tard pour permettre à la Suède de s’imposer 3-2 contre la Pologne lors de l’autre match de mercredi.

Cela signifiait que la Suède terminait devant l’Espagne dans le groupe E avec sept points, l’équipe d’Enrique n’obtenant que cinq points en trois matchs.

