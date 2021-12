Gary Neville séduit par les actions des fans de Leeds dans les arrêts de jeu contre Arsenal

Photo de Naomi Baker/.

Gary Neville a rendu hommage aux fans de Leeds United pour le soutien qu’ils ont apporté à leur équipe à Elland Road hier, comme il l’a dit à Sky Sports dans les arrêts de jeu lors de son passage en commentaire.

Alors que le match avançait vers le coup de sifflet à temps plein, les fans de Leeds n’ont pas cessé de chanter « Nous aimons tous Leeds » alors que leur équipe était au bout d’un mauling 4-1 aux mains d’Arsenal.

En vérité, tout au long du match, les fidèles d’Elland Road étaient loin derrière leur équipe, mais les joueurs ne pouvaient tout simplement pas livrer la marchandise sur le terrain.

Tout comme leur défaite 7-0 à Manchester City la dernière fois, cela aurait pu être un résultat pas si différent pour les Blancs, car l’équipe de Mikel Arteta a raté un certain nombre d’occasions de premier plan pendant le match.

Les blessures d’un certain nombre d’acteurs clés nuisent à Leeds et leur style de marquage d’homme à homme n’aide pas non plus leur cause.

Alors que des questions subsistent sur l’équipe sur ce terrain de jeu, c’est une autre histoire dans les tribunes, qu’elles soient à domicile ou sur la route.

Habituellement, vers la fin du match, les fans se dirigent vers la porte de sortie, mais lorsque les fans de Leeds se sont levés et ont soutenu leur camp, Neville n’a pas pu s’empêcher de louer leurs efforts.

« C’est une grande démonstration de soutien de la part de ces fans de Leeds », a déclaré Neville. «Ces deux derniers matchs sont à 11-1.

« Fair-play. Crédit à eux. Ils auraient pu facilement devenir abattus sur ce terrain ce soir.

Ils ne l’ont pas fait. Leur équipe a été un peu malmenée. Ils ont eu un peu d’espoir quand ils ont récupéré ce but. Mais cela aurait pu être bien plus que quatre.

Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via .

En vérité, les fans de Leeds ont traversé bien pire, donc ce n’est rien comparé à la relégation alors qu’ils sont en ruine financière ou se retrouvent dans le troisième niveau anglais.

Même à l’époque, les fidèles de Leeds ont voyagé et soutenu leur équipe en nombre, il n’est donc pas surprenant qu’ils soient de si bonne humeur maintenant.

Mais ils ne peuvent pas continuer à prendre de telles raclées et à encaisser autant de buts car ils ne finiront que par une seule route.

Les blessures de ces joueurs clés n’aident pas leur cause, mais ce sera intéressant si Marcelo Bielsa, qui aime travailler avec une petite équipe, puise maintenant dans la fenêtre de janvier et renforce l’équipe.

