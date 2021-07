Gary Neville vise Boris Johnson après que l’Angleterre ait atteint la finale de l’Euro 2020

Boris Johnson était présent à Wembley pour la victoire de l’Angleterre sur le Danemark (Photo: .)

Gary Neville a fait une fouille subtile à Borish Johnson après que l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020, avant de prodiguer à Gareth Southgate des éloges pour avoir organisé la course des Trois Lions à l’événement phare de dimanche.

Ce fut une soirée éprouvante à Wembley et l’Angleterre a dû faire appel à toute sa résilience pour enfin trouver un moyen de dépasser une équipe danoise obstinée qui avait menacé de gâcher la fête à partir du moment où Mikkel Damsgaard a fait exploser les outsiders avec un superbe coup franc. .

Un but contre son camp de Simon Kjaer a vu l’Angleterre égaliser peu de temps après, mais ils ont dû attendre la 104e minute pour porter le coup décisif lorsque Harry Kane, à la deuxième tentative suite à un penalty manqué, a envoyé les supporters locaux en extase.



Le but de Harry Kane a aidé l’Angleterre à se qualifier pour la finale de l’Euro 2020 (Photo: .)

Neville, travaillant en tant qu’expert pour ITV, a régulièrement critiqué Johnson au cours de la pandémie de coronavirus et a dirigé une fouille subtile contre le Premier ministre, citant Southgate comme l’exemple parfait de ce qu’un leader devrait être.

Il a déclaré: “Je dois dire à Gareth Southgate son équipe, le personnel, les joueurs, tout le monde a été absolument incroyable et cette foule est hypnotisée d’être dans ce stade en ce moment.

«Le niveau des dirigeants de ce pays au cours des deux dernières années a été médiocre, mais en regardant cet homme là-bas, c’est tout ce qu’un dirigeant devrait être.



Gareth Southgate a organisé le succès de l’Angleterre à l’Euro 2020 (Photo: .)

«Respectueux, humble, dit la vérité, authentique, c’est un fantastique Gareth Southgate. Il est vraiment incroyable et a fait un excellent travail.

Ces sentiments ont été largement repris par l’ancien coéquipier de Neville à Manchester United, Roy Keane, qui a ajouté: ” Gareth mérite vraiment tout le crédit du monde.

Plus : Boris Johnson



“Il a fait un travail brillant, un travail absolument brillant, je suis ravi que Gareth et l’Angleterre l’aient mérité.

« L’homme du match était probablement Kasper Schmeichel et cela en dit long. Chanceux avec le penalty, mais l’Angleterre l’a mérité.’

