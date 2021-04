Gary Neville, Zinedine Zidane et Jose Mourinho parmi les favoris des bookmakers au poste de directeur du football à Manchester United après la démission d’Ed Woodwards en tant que vice-président exécutif

Après neuf ans à la tête d’Old Trafford, Ed Woodward quittera Manchester United à la fin de 2021.

Dans ce qui a été un mardi soir incroyablement dramatique, talkSPORT a révélé que le vice-président directeur général du plus grand club d’Angleterre démissionnait pour passer à de nouveaux pâturages.

Woodward a été critiqué pour l’intention de United de rejoindre la Super League et quittera désormais son rôle au club

La nouvelle était une musique aux oreilles des fans des Red Devils, qui pensent que leur club a été affreusement mal géré par Woodward au cours de sa presque décennie à Manchester.

Le diable rouge irréductible Hugh Woozencroft a même livré une diatribe passionnée après avoir annoncé la nouvelle en direct, accusant Woodward de superviser une période “ shambolique ” dans l’histoire du club.

“Ed Woodward a été déconnecté des fans de Manchester United pendant tout le temps où il était aux commandes en tant que vice-président exécutif là-bas”, a déclaré l’hôte du Kick Off.

«Il est entré dans le club après des changements massifs. David Gill part, Sir Alex Ferguson part, et il a supervisé une période chaotique de l’histoire de Manchester United.

“Pas seulement en termes de signature de joueurs, mais comme je le dis, une vraie connexion avec les fans”, soulignant qu’il est un “Glazer man” et qu’il a été bien payé en conséquence.

La démission de Woodward est intervenue après de nombreuses manifestations contre les plans de la Super League européenne

La plupart des fans adoreraient voir Gary Neville travailler dans le club à un certain titre compte tenu de sa forte opposition à la Super League et, bien qu’il ne remplace pas directement le rôle de Woodward, il est un outsider 16/1 pour décrocher le poste de directeur du football dans les trois. ans, selon Betfair.

Neville a été très critique à l’égard des Glazers, il est donc difficile de voir des branches d’olivier distribuées, mais le bookmaker a demandé à la famille de vendre sa participation majoritaire dans le club avant la fin de 2021 à 13/2. Cela ouvrirait certainement la voie à l’homme qui a passé toute sa carrière de joueur à United.

Mais ce n’est pas seulement Neville qui a fait basculer les choses à Old Trafford.

Le prochain directeur du football de Man United

Selon Betfair, ce sont les candidats actuels au poste de directeur du football du club dans les trois prochaines années.

Edwin Van Der Sar – 5/1

Leonardo Araujo – 01/10

Gary Neville – 16/1

Zinedine Zidane – 16/1

Patrick Kluivert – 20/1

Txiki Begiristain – 20/1

Eric Abidal – 20/1

Marina Granovskaia – 33/1

Rafa Benitez – 50/1

Michael Edwards – 50/1

José Mourinho – 100/1

Jamie Carragher – 200/1

L’icône de United Van der Sar, qui est le directeur général de l’Ajax, est le favori à 5/1.

Le Néerlandais, qui a remporté la Ligue des champions avec le club en 2008, n’a certainement jamais caché son envie de revenir un jour dans le club où il a fait 266 apparitions à la fin de sa carrière.

«Je sais que United est un défi beaucoup plus important que l’Ajax», a-t-il déclaré au Sunday Times en 2019.

«United n’est pas seulement un grand et célèbre club, mais aussi une marque mondiale – mais quand vous êtes à l’intérieur, c’est toujours un endroit familial. Je me souviens quand je suis venu de Fulham. Oh, c’est United. . . mais après un jour, vous vous êtes senti chez vous. Les laveuses. Mike le chef. Kath [the receptionist]. Ils sont toujours là.

Neville a été le pionnier de la lutte contre l’Euro League

Il n’est pas entré dans les détails du rôle dans lequel il se voit, juste un rôle dans lequel il sent qu’il peut contribuer. “Vous ne pouvez le faire que pour quelque chose en quoi vous croyez. United est un endroit spécial.”

Un nom surprise sur la liste est l’actuelle directrice de Chelsea, Marina Granovskaia, qui dirige l’activité de transfert des Blues et a acquis une réputation pour ses tactiques de négociation astucieuses dans les affaires. Elle est au prix de 33/1 pour le rôle.

L’actuel patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, est également un prétendant chaud avec une cote de 16/1.

Jose Mourinho, un ancien manager du club, qui a été limogé de son poste de patron de Tottenham plus tôt cette semaine, est également un énorme outsider pour assumer le rôle après avoir reçu une cote de 100/1.