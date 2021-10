Gary Paulsen, l’auteur le plus connu pour avoir écrit des histoires de passage à l’âge adulte dans le désert, est décédé le 13 octobre. Il avait 82 ans. L’œuvre la plus connue de Paulsen est Hatchet, le premier d’une série de romans sur Brian Robeson, le fils de parents divorcés qui doivent survivre dans le désert avec seulement une hache que sa mère lui a donnée.

La publiciste de Random House Children’s Books, Kathy Dunn, a confirmé la mort de Paulsen jeudi, rapporte le Washington Post. Son fils, Jim, a déclaré au New York Times que la cause était un arrêt cardiaque. L’auteur est décédé à son domicile de Tularosa, au Nouveau-Mexique. Paulsen laisse dans le deuil son épouse, l’illustratrice Ruth Wright Paulsen, son fils et ses deux petits-enfants.

Paulsen est né à Minneapolis et a publié plus de 200 livres au cours de sa carrière, se vendant à plus de 35 millions d’exemplaires. Il a souvent été comparé à Ernest Hemingway, bien que la plupart de ses livres aient été écrits pour des lecteurs plus jeunes. Ses livres étaient souvent centrés sur un adolescent qui a grandi dans un environnement urbain et a dû apprendre à survivre dans la nature.

C’est exactement le sujet de Hatchet, publié en 1987. Brian Robeson doit passer des mois dans le nord du Canada à se débrouiller seul avec seulement une hache de guerre pour l’aider à survivre. Le livre est largement considéré comme un classique et est toujours lu dans les écoles. Il a valu à Paulsen un Newbery Honor et a inspiré quatre suites, The River (1991), Brian’s Winter (1996), Brian’s Return (1999) et Brian’s Hunt (2003). Hatchet a également été adapté dans un film, A Cry in the Wild, en 1990.

Paulsen a également reçu les titres Newbery Honor pour Dogsong (1985) et The Winter Room (1989). Dogsong parle d’un garçon inuit qui entreprend un voyage de passage à l’âge adulte avec des chiens de traîneau. La salle d’hiver a été inspirée par la vie de Paulsen au Minnesota. La propre expérience de Paulsen a fourni beaucoup de matériel pour ses livres, y compris ses mémoires de 1994 Winterdance, qui concernaient ses expériences en compétition dans la course Iditarod.

Au cours de sa carrière, Paulsen a abordé d’autres sujets dans ses romans. Dans Nightjohn (1993), il raconte l’histoire d’une fille afro-américaine esclave qui apprend à lire au mépris des règles de son maître. Mr. Tucket (1969) était le premier de sa série Mr. Tucket Saga, une série sur un garçon capturé par les Amérindiens pendant le voyage de sa famille dans l’ouest. The Car (1993) était l’histoire d’un adolescent qui se lie d’amitié avec deux vétérans du Vietnam. Son premier livre, The Special War, était un livre de non-fiction partageant les expériences des vétérans du Vietnam.

« Je suis un conteur d’histoires », a déclaré Paulsen au New York Times en 2006. « Je me mets des peaux ensanglantées sur le dos et je danse autour du feu, et je dis à quoi ressemblait la chasse. Ce n’est pas érudit; ce n’est pas intellectuel. Je navigue, dirige des chiens, monte à cheval, joue au poker professionnel et raconte des histoires sur les choses que j’ai vécues. Et je suis toujours un romantique, je veux toujours que Bambi s’en sorte.