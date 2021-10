Gary Paulsen, célèbre auteur pour enfants, décédé à 82 ans

Gary Paulsen, l’auteur acclamé et prolifique pour enfants qui a souvent puisé dans ses affinités rurales et ses aventures de grande envergure pour des contes comprenant « Hatchet », « Brian’s Winter » et « Dogsong », est décédé à l’âge de 82 ans.

Random House Children’s Books a annoncé que Paulsen était décédé « soudain » mercredi, mais n’a pas immédiatement fourni plus de détails. L’agent littéraire Jennifer Flannery a déclaré à l’Associated Press qu’il était décédé chez lui au Nouveau-Mexique, où il vivait avec sa troisième épouse, Ruth Wright Paulsen, une artiste qui a illustré une partie de son travail.

Auteur de plus de 100 livres, avec des ventes dépassant les 35 millions, Paulsen a été trois fois finaliste pour la médaille John Newbery du meilleur livre pour enfants de l’année et récipiendaire en 1997 du prix Margaret A. Edwards de l’American Library Association pour l’ensemble de sa carrière.

L’auteur Gary Paulsen est assis avec son husky d’Alaska préféré, Flax, dans sa maison de Willow, en Alaska, le 10 février 2005. (Associated Press)

Il était originaire du Minnesota et s’identifiait profondément au plein air, qu’il s’agisse de naviguer sur l’océan Pacifique, de faire de la randonnée au Nouveau-Mexique ou de braver le froid de la course de traîneaux à chiens en Alaska, l’Iditarod. Pendant un certain temps, il a vécu dans une cabane dans la campagne du Minnesota, où il a terminé son premier roman « The Special War », et sur une péniche dans l’océan Pacifique. Il a passé ses dernières années dans un ranch isolé au Nouveau-Mexique, un amateur de plein air barbu parfois comparé à Ernest Hemingway.

« Je ne peux plus vivre dans les villes », a-t-il déclaré au New York Times en 2006. « La dernière fois que j’étais à Santa Fe, je n’étais pas là 20 minutes avant de me préparer, j’ai presque frappé un touriste sur les marches de la galerie de ma femme. »

Paulsen a reçu le prix d’honneur Newbery pour « Hatchet », « The Winter Room » et « Dogsong », à propos d’un jeune natif de l’Alaska à la recherche d’un passé plus simple et des anciennes méthodes. Il a également écrit des centaines d’articles, de poésie, de fiction historique et d’ouvrages de non-fiction tels que les mémoires « Gone to the Woods: Surviving a Lost Childhood », qui sont sortis plus tôt cette année. Son dernier roman, « Northwind », sera publié en janvier chez Farrar, Straus et Giroux Books for Younger Readers.

Les romans « Hachette »

De nombreux lecteurs le connaissaient mieux pour ses romans « Hatchet », à commencer par la sortie éponyme de 1986, dans laquelle Brian Robeson, 13 ans, survit à un accident d’avion et vit pendant des semaines dans le désert, s’appuyant en partie sur la hache de guerre que sa mère lui avait donnée. lui.

Dans une introduction à l’édition du 30e anniversaire du livre, Paulsen a écrit que le roman « venait de la partie la plus sombre » de son enfance, lorsque les livres et les bois étaient ses échappatoires à la douleur du mariage misérable de ses parents et à son propre isolement social.

« Seul, sous les arbres ou sur le lac ou à côté de la rivière, j’étais protégé et aussi loin du danger que je ne l’avais jamais été », a-t-il écrit. « Dans la nature, j’étais à l’aise. J’ai appris les règles et non seulement j’ai survécu, j’ai prospéré. Les bois et les livres sont la seule raison pour laquelle j’ai traversé mon enfance en un seul morceau. »

La série « Hatchet » s’est poursuivie avec « The River », « Brian’s Winter », dans laquelle Paulsen a imaginé une fin alternative pour le premier roman, « Brian’s Return » et « Brian’s Hunt ». Il a également produit des séries telles que les livres d’aventures de Francis Tucket et Murphy Westerns.

vétéran de l’armée

Paulsen, qui a grandi à Thief River Falls, Minnesota, avait trop d’expérience personnelle sur laquelle puiser pour son travail. Il se souviendrait que ses parents étaient devenus si affaiblis par la rage et l’alcool qu’il prenait essentiellement soin de lui au début de son adolescence, chassant même pour sa propre nourriture avec un arc et des flèches de fortune. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires, a collecté ses propres frais de scolarité pour fréquenter l’Université d’État de Bemidji et, au début de la vingtaine, a servi dans l’armée américaine. Il était un lecteur dévoué depuis son adolescence lorsqu’il s’est arrêté dans une bibliothèque locale par une journée glaciale, et au milieu de la vingtaine, il a ressenti une telle envie d’écrire qu’il a brusquement quitté son emploi d’ingénieur en aérospatiale en Californie.

« Le besoin d’écrire m’a frappé comme une brique. J’avais une carrière, une famille, une maison et un plan de retraite et j’ai fait tout ce que font les adultes responsables jusqu’à ce que soudain, irrévocablement, je savais que je devais écrire », a-t-il déclaré. expliqué dans l’introduction de l’édition anniversaire « Hatchet ». « J’ai édité un magazine pour hommes crasseux et, chaque soir, je travaillais sur des nouvelles et des articles pour deux rédacteurs en chef qui me déchiraient en lambeaux chaque matin.

« Ils n’ont pas laissé une seule phrase indemne, mais ils m’ont appris à écrire proprement et rapidement. Et la danse avec les mots m’a donné une joie et un but que j’avais recherché toute ma vie. »