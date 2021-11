Gary Payton des Warriors et Bruce Brown des Nets représentent la nouvelle tendance de la NBA

Lorsque les Golden State Warriors ont vaincu les Brooklyn Nets le 16 novembre, deux des joueurs les plus intéressants et sous-estimés de la NBA se sont affrontés.

Après un rapide coup d’œil aux scores de la boîte, vous ne remarquerez peut-être pas Gary Payton II de Golden State ou Bruce Brown de Brooklyn. Payton a une moyenne de 6,1 points, 3,0 rebonds et 0,9 passes décisives par match. Pendant ce temps, pour les Nets, Brown a produit une sortie similaire de 7,9 points, 3,9 rebonds et 0,9 passes décisives par match.

Les statistiques de comptage de base, cependant, peuvent être trompeuses et trompeuses. Parce que lorsque vous regardez les matchs, il est évident que Payton et Brown font partie intégrante du succès que les deux équipes ont connu jusqu’à présent cette saison. Et ce n’est un secret pour personne que ces deux équipes connaissent une tonne de succès en 2021-22.

Bruce Brown contre Gary Payton II ce soir à la télévision nationale bébé – James Herbert (@outsidethenba) 16 novembre 2021

Pourquoi devriez-vous vous soucier de l’un ou l’autre de ces joueurs, qui, contrairement à leurs coéquipiers les plus flashy Stephen Curry et Kevin Durant ou James Harden, ne seront jamais des joueurs qui seront des marqueurs de volume capables de sortir de loin quand ils le souhaitent ?

Payton, qui a principalement rebondi autour de la G League au cours des dernières saisons, mène actuellement la ligue en défensive estimée plus-moins. Brown, que les Nets ont essentiellement acquis pour le prix d’un choix de deuxième ronde, se classe dans le 98e centile pour la même mesure.

Brown et Payton sont des joueurs qui représentent une tendance fascinante à laquelle la ligue est confrontée en ce moment. Alors que les deux peuvent avoir été sous-dimensionnés pour la position qu’ils jouent et sont des joueurs extrêmement peu utilisés en attaque.

Même si Brown ne mesure que 6 pieds 4 pouces, selon Synergy, il a terminé plus de 25,0% de ses possessions en tant qu’homme de rouleau sur les écrans de balle jusqu’à présent cette saison. Malgré le fait que Payton mesure 6 pieds 3 pouces, parmi ceux avec au moins 20 tentatives, il tire un record de la ligue 19 pour 22 (86,4%) dans la peinture.

Mais ce sont des gars qui gagnent indéniablement leur vie du côté défensif du parquet.

Selon Cleaning the Glass, le pourcentage de vol de Payton mène tous les joueurs classés comme gardes combo tandis que celui de Brown mène tous les joueurs classés comme attaquants. Payton mène la NBA en termes de déviations par 36 minutes (min: 100 minutes) jusqu’à présent cette saison également.

Ce sont des gars qui peuvent garder plus gros que leur taille ne le suggérerait autrement et qui ont un impact même sans jamais avoir le ballon dans leurs mains. Ce sont des gardes utilitaires qui peuvent jouer et à plusieurs positions et qui font des jeux gagnants, ce qui leur permet de rester au sol pendant les minutes les plus impactantes.

La NBA est tellement plus amusante avec des gars comme Bruce Brown et Gary Payton II sur le sol – Tucker (@SportingLogical) 17 novembre 2021

Alors que pouvons-nous apprendre du succès de ces deux gars en NBA ?

Il n’y a que trois joueurs de basket-ball collégiaux de haut niveau enregistrés avec un taux de rebond défensif d’au moins 18,0%, un taux de blocage de 2,0%, un taux de vol de 2,0% en défense tout en enregistrant un taux d’assistance d’au moins 20,0%, 3- taux de tentative de points d’au moins 4,0 pour 100 possessions et dix dunks dans une saison.

Depuis 2008, ces trois joueurs sont Brown (2018), Payton (2015) et le coéquipier de Payton à Golden State, Draymond Green (2012).

GPII a déclaré qu’il s’appuyait sur Draymond et Andre pour rester bloqués cette saison 🔒https://t.co/hsPng9ZnZP – 95,7 Le jeu (@957thegame) 17 novembre 2021

Ces seuils sont-ils arbitraires ? En quelque sorte, ouais ! Mais ils prouvent aussi un point.

Il est très rare de trouver des joueurs qui ne sont pas totalement des non-tireurs qui ont également l’athlétisme pour dunk souvent, une vision suffisante du terrain pour aider ses coéquipiers et la ténacité et l’instinct d’être un meneur de jeu défensif et un rebondeur au-dessus de la moyenne.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, Green n’a pas été sélectionné avant le choix n ° 35 au repêchage. Brown n’a été choisi qu’au 42e rang au classement général. Payton, curieusement, n’a pas été repêché à la sortie de l’université.

À l’avenir, ne soyez pas surpris si les gars qui sont prêts à renoncer à certaines de leurs tentatives de placement et qui sont capables de changer de défense commencent à augmenter dans le processus de pré-draft. Lorsque vous entourez ces types de joueurs de mastodontes offensifs à indice d’octane élevé comme Curry ou Durant et Harden, ils ont un impact considérable sur la victoire.

Classement NBA Power : Classement des équipes en fonction de leurs vibrations, les Celtics ne vibrant pas du tout