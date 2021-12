Gary Payton II s’est vraiment senti désolé après avoir renversé la boisson d’un fan

Lorsque NBA TV a choisi d’avoir le gardien des Warriors Gary Payton II au micro pour sa diffusion de Golden State et des Pacers, l’équipe espérait probablement capturer les moments typiques et amusants du jeu et les plaisanteries entre les joueurs.

Au lieu de cela, les téléspectateurs ont eu droit à un exemple de Payton II étant juste un gars sympa, et vous savez quoi – c’était plutôt génial aussi.

À un moment donné lors du match de lundi à Indianapolis, Payton II s’est penché en arrière autour des vélos stationnaires et a accidentellement renversé la boisson d’un fan. Il s’en est rendu compte tout de suite, s’est excusé, a demandé ce que buvait le ventilateur et a fait l’effort de faire remplacer la boisson.

Maintenant, c’est juste une véritable interaction fan-joueur juste là. Payton II est même passé plus tard pour vérifier auprès du ventilateur et s’assurer que tout était pris en charge.

Vous aimez voir ça.