Gary Sánchez a tiré un coureur à la deuxième, puis a frappé un home run

Le receveur dominicain Gary Sanchez des Yankees Le frappeur pincé de New York a éliminé un porteur de ballon avec un tir brillant et a frappé les Texas Rangers dans le MLB.

Sánchez a remplacé Kyle Higashioka à la huitième manche, où le Cubain Adolis García a tenté de voler le deuxième but, mais le “Kraken” a sorti un fusil pour le deuxième but avec une direction parfaite pour mettre le Cubain hors de la circulation.

Puis en fin de manche il est allé à la batte avec Gio Urshela à bord qui a atteint l’initiale par erreur avec deux retraits, c’est alors Gary Sanchez il a frappé son 23e circuit de la saison pour porter le match à 7-3 en faveur des Yankees.

Ce coup de circuit a parcouru une distance de 420 pieds et a parcouru 104,3 milles à l’heure de sa batte à travers le champ central du Yankee Stadium.

Gary Sanchez se sent bien ce soir ! Il ajoute un autre circuit à sa saison et les Yankees ont maintenant une avance de 7-3! pic.twitter.com/aZKYWax5wX – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 23 septembre 2021

GARY GUNS DOWN GARCIA pic.twitter.com/v7lEa3o3Gv – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 23 septembre 2021

Pourquoi Sánchez n’a-t-il pas été titulaire dans ce match ?

Ce n’est pas normal que Gary Sánchez soit le receveur partant alors que Corey Kluber et Gerrit Cole sont les lanceurs partants du match, ils ne mettent pas les mêmes chiffres avec le Dominicain derrière le marbre, ils font mieux et se sentent plus à l’aise avec Kyle Higashioka derrière l’assiette et Aaron Boone les ravit.

La chose normale est qu’une fois qu’ils quittent le jeu, si la situation le justifie, Aaron Boone entre dans Sánchez.

Lors de ses 7 derniers matchs dans les majeures, Sanchez frappe 250 avec 2 circuits et 4 points produits.