Gary Sanchez bâcle facilement avec une tentative de tag tiède

in

Fans des Yankees de New York, vous voudrez peut-être détourner le regard de celui-ci.

Vendredi, alors que les Yankees menaient 1-0 en fin de première manche contre les Mets de New York, il semblait que l’équipe était prête à sortir de la manche sans aucun point contre. Avec deux retraits, Javier Baez a aligné une balle durement touchée vers le champ gauche et l’attente de Joey Gallo, qui a fait le lancer à droite pour le receveur Gary Sanchez avec, apparemment, du temps à perdre.

Malheureusement, Sanchez a complètement bâclé le tag sur Jonathan Villar, permettant aux Mets d’égaliser le match sur ce qui aurait dû être un tag facile à domicile. Voici comment le jeu désastreux s’est déroulé, qui était à l’origine appelé un retrait avant d’être rejoué.

Gary Sanchez manque le tag sur Jonathan Villar et les Mets égalisent ce match à 1-1 pic.twitter.com/YSDPyIaW8K – SNY (@SNYtv) 10 septembre 2021

Au lieu de taper facilement sur la jambe ou le corps, Sanchez a plutôt essayé de placer Villar sur le dessus de la tête, une étiquette à laquelle ce dernier a échappé en ralentissant juste assez pour ensuite glisser sous elle.

Voici l’angle final qui a convaincu les arbitres d’inverser l’appel de Villar.

Je ne peux pas croire que je viens de voir ça. Villar complètement DOA mais finit en sécurité après que Sánchez le fasse….ceci…. pic.twitter.com/TN9zD25b2s – Codify, Inc. (@CodifyBaseball) 10 septembre 2021

Et pour faire bonne mesure, voici à quelle distance Villar était de Sanchez lorsque le receveur a attrapé le ballon, vous donnant une bonne idée de la justesse du joueur de deuxième but des Mets.

lol pic.twitter.com/boXngbdDOn – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 10 septembre 2021

Ouais, Sanchez a vraiment gâché cette pièce. Heureusement, les Yankees ont récupéré la course et ont pris les devants 2-1 dès la manche suivante, mais toujours… pas une belle tentative! Je vous laisse avec le diffuseur des Mets Keith Hernandez et ses réflexions sur la pièce.

Keith Hernandez avec ses réflexions sur Gary Sanchez 🥴 pic.twitter.com/E1AbiYyB6f – Vidéos des Yankees (@snyyankees) 10 septembre 2021

A quoi pensait-il, en effet !!!

Regardez le retour émouvant de Kris Bryant à Wrigley Field en tant que membre des Giants