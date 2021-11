Les hommages affluent pour la légende du Pays de Galles Gary Speed ​​à l’occasion du dixième anniversaire de sa mort tragique.

En ce jour de 2011, le milieu de terrain emblématique s’est suicidé, âgé de 42 ans alors qu’il était manager du Pays de Galles, envoyant des ondes de choc dans le monde du football.

La vitesse restera à jamais une légende du football britannique

Après avoir fait 840 apparitions nationales étonnantes, Speed ​​​​était l’une des figures du football les plus appréciées en Grande-Bretagne, et beaucoup ont eu du mal à accepter la nature choquante de sa mort.

Au cours de la décennie qui a suivi, le suicide de Speed ​​a déclenché une conversation plus ouverte et plus honnête sur la santé mentale dans le sport.

Et aujourd’hui, nous pouvons nous souvenir d’une force monumentale de l’ère du football moderne.

L’ancien attaquant de Premier League Dean Ashton revient sur ses souvenirs de l’ancien milieu de terrain de Leeds, Everton, Newcastle, Bolton et Sheffield United, comparant sa capacité de cap à l’icône de Manchester United Cristiano Ronaldo.

Il a déclaré à talkSPORT: « Vous n’avez qu’à écouter certains des commentaires et comment il a affecté tant de gens. Quel homme incroyable il était.

Personne ne pouvait battre la vitesse dans les airs

« À le regarder jouer alors que je grandissais, je n’ai jamais vu quelqu’un sauter si haut et être si agressif lorsqu’il dirigeait le ballon.

«C’était un plaisir à regarder. Nous parlons du saut de Ronaldo. La vitesse en avait un. Il s’est juste accroché là et s’est dirigé vers l’intérieur.

«Il a donné l’exemple avec ce grand sourire qu’il avait. C’est une chose tellement triste, triste d’être arrivée. Mais à juste titre, nous nous souvenons de toutes les bonnes choses à propos de Gary Speed. »

Pendant ce temps, la légende d’Arsenal, Ray Parlour, salue à la fois le joueur et l’homme, révélant qu’il a toujours l’un des maillots de Speed ​​– qu’il espère un jour transmettre aux deux fils du défunt joueur.

Parlour a déclaré à talkSPORT: «Gary était un joueur superbe, demandez-vous à n’importe quel club dans lequel il se trouvait, en particulier à Leeds United quand j’ai joué contre lui.

Speed ​​était un professionnel accompli

«Il était box-to-box, il a marqué de superbes buts, il était brillant dans les airs.

«Mais plus que cela, Gary a toujours été un grand garçon. C’était un beau garçon, c’était un vrai garçon d’affiche, et c’était aussi un si bon personnage.

« J’ai eu la chance d’échanger des maillots avec lui lors de la finale de la FA Cup 1998 alors qu’il jouait pour Newcastle, c’était un honneur de jouer contre lui.

« J’ai toujours le maillot, j’ai toujours dit que ses garçons pouvaient l’avoir. Espérons qu’il en ait gardé un et l’ait donné à ses garçons de la finale de la FA Cup. Je sais qu’il était du côté des perdants ce jour-là, mais cela vient d’une finale de Coupe, donc c’est très important pour vous en tant que joueur.

« Je pense donc qu’un jour je le rendrai à ses fils en souvenir de leur père.

« Gary a eu une très belle carrière et c’était triste de le voir perdre la vie. »