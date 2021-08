Gary Tuchman de CNN demande à une victime de l’ouragan de proposer ⋆ 10z viral

in

CNN Gary Tuchman est un journaliste réputé qui sait apporter un peu de légèreté lors du dépôt de segments, même dans les circonstances les plus difficiles.

Il a peut-être trouvé les limites de ce qui est considéré comme un niveau d’humour approprié lors d’un reportage en direct pour AC360 lundi soir lorsqu’il a demandé à une victime de l’ouragan Ida basée à la Nouvelle-Orléans, nommée Daniel, s’il prévoyait de proposer le mariage à la petite amie avec qui il vit. . Daniel ne parut pas s’amuser.

Le segment gênant est venu vers la fin d’une interview du voisin de Daniel, Dart Sowell, dont la maison a été presque rasée par les victoires d’Ida en ouragan de force de catégorie 4. Tuchman a ouvert le reportage en direct en disant Anderson Cooper et les téléspectateurs de CNN comment la maison s’est effondrée, et Dart, 49 ans, est tombé du deuxième étage au bas de la maison mais n’a heureusement pas été sérieusement blessé.

Après une brève interview avec la maison effondrée en arrière-plan, Tuchman s’est tourné vers le voisin pour entendre sa version de l’histoire. Mais Tuchman a trouvé un angle pour demander au monsieur s’il envisage de proposer à sa petite amie au milieu d’une histoire sur ces deux personnes qui ont échappé à des conditions météorologiques potentiellement mortelles.

“Daniel était dans sa maison juste à côté avec sa femme”, a commencé Tuchman, seulement pour être interrompu par son sujet, qui a clarifié: “Petite amie!”

“Oh, petite amie, je suis désolé”, a précisé Tuchman, auquel Daniel a dit: “Ne me cause pas d’ennuis.” Tuchman a curieusement pivoté de sa couverture sur l’ouragan pour se concentrer sur la vie personnelle de cet individu, en demandant : « Êtes-vous prêt à proposer ? » à laquelle Daniel à la fois ourlé ET halé.

“Je l’ai amené là-bas”, a déclaré fièrement Tuchman avant de se tourner vers la caméra et de dire: “Tu vois, nous essayons de passer un bon moment pendant que nous sommes ici aussi.”

En toute justice pour Tuchman, ses sujets n’étaient clairement pas offensés par ses indiscrets personnels, mais “s’amuser” dans une Nouvelle-Orléans ravagée par un ouragan en posant des questions sur les propositions de mariage en attente semblait un peu déplacé, c’est le moins qu’on puisse dire.

Regardez ci-dessus via CNN.

