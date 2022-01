Garzón assure qu’il a parlé en tant que ministre de la controverse des macrofermes : "Ce que j’ai dit est impeccable"

Le ministre de la Consommation, Alberto Garzón, a assuré que les déclarations qu’il a faites dans le journal britannique ‘The Guardian’ dans lesquelles il mettait en cause le qualité du secteur de la viande espagnol étaient en tant que ministre de la consommation, contredisant ainsi les propos de la porte-parole du gouvernement, Isabel Rodríguez, qui a indiqué que ces opinions sont « à titre personnel » et non celles du gouvernement. Bien qu’il ait normalisé qu’il y différences dans le gouvernement de coalition.

« C’est clair que je suis contre les macro fermes, comme beaucoup de gens, mais mes déclarations sont en tant que Ministre de la Consommation, bien sûr qu’elles le sont. Il ne pourrait en être autrement dans le cas d’une affaire qui relève également du ministère de la Consommation », a déclaré Garzón ce mercredi dans une interview au « SER ».

En ce sens, il a souligné qu’étant dans un gouvernement de coalition « il peut y avoir des différences ». « Je normalise beaucoup cela. Nous sommes dans un gouvernement de coalition (…) nous avons un accord programmatique pour la législature, mais cela ne veut pas dire que nous avons une homogénéité. Nous avons nos différences », Garzón a insisté.