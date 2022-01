Garzón dit qu’il voit des « contradictions » dans le discours du PSOE sur les macro-fermes

01/12/2022 à 03:25 CET

Europe Presse

Le ministre de Consommation, Alberto Garzón, Il a assuré ce mardi qu’il voyait « contradictions » dans le PSOE sur la question de fermes de macro viande, rappelant qu’il a soutenu un moratoire du gouvernement autonome de Castilla-La Mancha à Cuenca contre ces projets, et a indiqué qu’il ne se sentait pas désavoué par le président du gouvernement, Pedro Sánchez, qui a regretté la controverse pour ses déclarations.

Dans une interview à La Sexta, Garzón a critiqué le fait que le Président de Castillan-La Mancha, Emiliano García-Page, l’a attaqué avec « férocité » et avec des manières en politique qu’il ne partage pas. Ainsi, il a réitéré qu’il ne se sent pas autorisé par Sánchez. « Je crois fermement que c’est la ligne qu’un gouvernement progressiste doit suivre », a-t-il souligné. Le ministre a réitéré que son interview dans le journal britannique est « impeccable » et s’est dit convaincu de « suivre cette ligne de travail » à l’égard de ce secteur.

Garzón a précisé que « l’élevage extensif, social et familial » est durable et sert à « protéger le territoire et à établir la population ». Selon lui, ce modèle « est menacé par les macro-fermes », qui « favorisent le changement climatique », et a fait du lobby de la viande « construire » un canular autour de ses propos. Ainsi, il a accusé le président de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, d’être « le candidat des macro-fermes » l’avertissant que cela « va mal tourner » car dans sa région il y a une « prolifération » de ces des projets qui « mettent la vie en danger » dans ces territoires. « Mañueco dit qu’ils n’existent pas, niant un problème. C’est une stratégie d’extrême droite », a déclaré le ministre.

Concernant les déclarations du chef de l’exécutif, Garzón a déclaré qu’il n’était pas habilité à les évaluer, bien que a soulevé des « contradictions » au sein du PSOE sur les macro fermes. À ce stade, il a expliqué qu’il applaudissait le gouvernement socialiste de Castilla-La Mancha pour le moratoire à Cuenca contre ces projets. « La surprise est venue lorsque le président Page m’a attaqué avec acharnement et d’une manière que je ne peux pas partager en politique. Je ne peux pas résoudre ce genre de problèmes comme ils se sont produits », a déclaré le chef de la consommation, qui a rappelé que le président de Castillan-La Mancha était pas « très satisfait » de la coalition qui s’est formée avec United We Can dans l’Exécutif central.

Soutien de Yolanda Diaz

Garzón a également influencé ce ne se sent pas autorisé par Sánchez après son interview dans ‘The Guardian’ et a défendu que cela devrait être la « ligne qu’un gouvernement progressiste doit suivre ». Ainsi, il a reconnu qu’il n’avait pas parlé avec le président après la controverse, mais avec la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, qui a fait savoir qu’il était d’accord avec ses propos sur le bétail. Cependant, le ministre a souligné qu’il avait échangé des vues avec le ministre de l’Agriculture, Luis Planas, et a insisté sur le fait que le débat devrait porter sur ce qu’il a dit et non sur les « canulars et mensonges » qui, à son avis, ont créé le à droite « en imitant les stratégies de Trump et de Bolsonaro ».

Enfin, il a demandé de s’habituer aux divergences entre les deux partis de la coalition et a indiqué qu’il ne voit pas sa position à la tête du ministère de la Consommation en danger, bien qu’il ne dépende pas de lui.