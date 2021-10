Gas-O-Fast lance la deuxième étape de sa campagne d’influence

La campagne tire ses racines de la façon dont la pandémie et la distanciation sociale ont stimulé les services de livraison de nourriture en ligne.

Gas-O-Fast, la marque d’antiacides ayurvédiques de Mankind Pharma, a lancé la deuxième étape de sa campagne d’influence avec les acteurs de télévision Yogesh Tripathi, Nirmal Soni et le chanteur et comédien pendjabi Karamjit Anmol.

La campagne tire ses racines de la façon dont la pandémie et la distanciation sociale ont stimulé les services de livraison de nourriture en ligne. Il y a quelques années, les gens préféraient dîner au restaurant à différentes occasions pour célébrer. Cependant, la pandémie a obligé les gens à éviter les endroits surpeuplés et les gens préfèrent commander de la nourriture pour en profiter avec leur famille et leurs amis. Soulignant la même chose, Gas-O-Fast a déployé la deuxième étape de la campagne avec des célébrités comiques pour donner un message pour la frénésie alimentaire sans se soucier des gaz, de l’acidité et de l’indigestion avec Gas-O-Fast.

À travers cette campagne, Gas-O-Fast met en évidence la consommation croissante de contenu vidéo et la popularité des vidéos culinaires sur les réseaux sociaux, qui sont l’une des raisons pour lesquelles les gens ont envie de cet aliment et commandent en ligne. Dans la deuxième étape de la campagne, les comédiens ont publié des vidéos sur leurs plateformes de médias sociaux décrivant comment ils comptent sur Gas-O-Fast pour obtenir un soulagement de l’acidité, des gaz et de l’indigestion. La campagne est promue sur toutes les plateformes de médias sociaux de la marque.

«Nous menons une campagne de trois séries avec ces célébrités comiques et c’est la deuxième étape de la campagne qui se concentre sur les habitudes de commande de nourriture en ligne des individus. Nous déployons cette campagne de manière progressive pour garder le souvenir de la marque pendant la période des fêtes. Les gens mangent de manière excessive pendant la saison des fêtes, ce qui peut causer des problèmes d’acidité et de gaz. Grâce à cette campagne, nous visons à positionner Gas-O-Fast comme « India ke Acidity ka Indian solution » et un véritable compagnon pour profiter des célébrations et des occasions sans aucune hésitation », a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale, ventes et marketing, Mankind Pharma. .

