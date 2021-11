Gas-O-Fast lance son TVC multilingue

Le nouveau TVC aidera l’entreprise à toucher tous les segments de son public multilingue.

Gas-O-Fast, la marque d’antiacides ayurvédiques de Mankind Pharma, a déployé un nouveau TVC multilingue dans huit langues régionales, dont l’hindi, le télougou, le tamoul, le malayalam, le pendjabi, le bengali, le marathi et le kannada. Le nouveau TVC a été lancé dans huit langues régionales différentes compte tenu de la géographie où la catégorie des antiacides détient la part maximale. Le TVC sera diffusé sur des plateformes de médias numériques et sociaux, générant une portée et une fréquence massives.

Au fil des ans, Gas-O-fast a conquis une part de marché optimale dans l’industrie des antiacides et nous aspirons à devenir le leader dans cette catégorie, a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale des ventes et du marketing chez Mankind Pharma : « Nous nous concentrons sur la pénétration dans les les marchés urbains ainsi que dans les marchés ruraux et nous proposons agressivement des campagnes intéressantes et engageantes. Ce nouveau TVC nous aidera à atteindre tous les segments de notre public multilingue et à fournir la solution indienne India Ke Acidity Ka », a-t-il ajouté.

Le nouveau TVC met en évidence comment les gens ont tendance à trop manger lorsqu’ils voient leur mets préféré. Cela arrive même s’ils n’ont pas faim et finissent par perdre leur ceinture pour profiter de leur amour pour la nourriture. Pour chaque individu en Inde, l’amour pour la nourriture est sans fin, tout comme leurs habitudes alimentaires. Le nouveau TVC de Gas-O-Fast met en évidence l’habitude indienne typique de desserrer les ceintures avant qu’un individu ne commence à manger et comment il finit par avoir de l’acidité, des gaz et une indigestion. Gas-O-Fast en tant que sauveur veille à ce qu’il n’y ait pas d’arrêt à la célébration. Gas-O-Fast est une marque d’antiacides ayurvédiques de la maison Mankind Pharma, l’une des principales sociétés pharmaceutiques en Inde. Mankind Pharma et les marques œuvrent aux efforts de Make in India et Vocal for Local ideology. Gas-O-Fast a des propriétés antiacides ayurvédiques et sa gamme de produits est Gas-O-Fast Jeera, Ajwain, Goyave et Lemon.

