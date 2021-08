Gas-O-Fast lance une campagne de marketing d’influence ; cordes dans les comédiens

La stratégie marketing vise à renforcer encore la position de la marque sur le marché des antiacides.

La marque d’antiacides ayurvédiques Gas-O-Fast a lancé une campagne d’influence mettant en vedette les acteurs de télévision Yogesh Tripathi, Nirmal Soni et le chanteur et comédien punjabi Karamjit Anmol. Dans le cadre de la campagne, les influenceurs ont publié des vidéos sur leurs plateformes de médias sociaux décrivant comment ils comptent sur Gas-O-Fast pour obtenir un soulagement de l’acidité, des gaz et de l’indigestion.

Au cours des derniers mois, Gas-O-Fast a lancé plusieurs campagnes pour informer les gens sur les avantages de la marque, a déclaré Joy Chatterjee, directrice générale des ventes et du marketing, Mankind Pharma. «Nous essayons d’atteindre notre public cible via divers canaux, qu’il s’agisse d’influenceurs, de routes régionales ou d’associations avec des célébrités. Gas-O-Fast a toujours joué un rôle déterminant dans l’adoption de la route régionale pour se connecter avec chaque segment de la société et parler aux gens dans la langue qu’ils préfèrent. L’idée derrière la stratégie régionale est d’établir une connexion directe avec le public grâce à un contenu personnalisé », a-t-il ajouté.

La stratégie marketing vise à renforcer davantage la position de la marque sur le marché des antiacides et utilise la campagne d’influence pour créer une valeur de rappel élevée et une proposition de valeur unique pour la marque. Dans le passé, la marque a fait appel à plusieurs influenceurs régionaux tels que Gurpreet Ghuggi, Bhau Kadam et Anand Mohan et cette fois, ils se sont associés à des comédiens de la télévision et de l’industrie cinématographique punjabi. Grâce à cette campagne, la marque s’adresse aux masses pour augmenter l’importance de la marque.

Les trois célébrités participant à la campagne d’influence sont très connues dans l’industrie de la télévision pour leur timing comique et leur polyvalence. Yogesh Tripathi et Nirmal Soni sont tous deux bien connus pour avoir interprété le rôle comique dans diverses séries télévisées et émissions comiques. D’autre part, Karamjit Anmol est un acteur, comédien, chanteur et producteur de films dans l’industrie du divertissement pendjabi.

Lire aussi : Comment Facebook construit Instagram comme solution commerciale complète pour les marques

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.