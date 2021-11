Gasbagging à Glasgow : COP26 et réduction progressive du charbon

par le Dr Binoy Kampmark, Recherche mondiale :

Les mots peuvent fournir des pièges acérés, un langage d’entrave et des définitions de mise en cage. Ils peuvent aussi parler de liberté d’action et de permissivité. A la COP26, cette permissivité était d’autant plus présente dans le marchandage en amont de ce qui allait devenir le Glasgow Climate Pact.

La COP26, ou la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques au Royaume-Uni 2021, avait pour mission « d’unir le monde pour lutter contre le changement climatique ». L’attaque, cependant, a été plutôt courte, bien que les pays, dans l’ensemble, essayaient de vendre l’accord final comme un grand compromis de propreté mûre. Le président de la COP26, Alok Sharma, a qualifié le résultat de « victoire fragile », le résultat d’un « travail acharné » et d’une « grande coopération » des parties.

Le Pacte est une rafale de mots, reconnaissant, par exemple, « l’importance de la meilleure science disponible pour une action climatique et l’élaboration de politiques efficaces ». Les parties s’inquiètent et s’inquiètent du fait « que les activités humaines ont causé environ 1,1 °C de réchauffement climatique à ce jour et que des impacts se font déjà sentir dans toutes les régions ». L’accent est mis sur « l’urgence de renforcer l’ambition et d’agir en matière d’adaptation et de financement de l’atténuation au cours de cette décennie critique pour combler les écarts entre les efforts et les voies actuels dans la poursuite de l’objectif ultime de la Convention et de son objectif mondial à long terme ».

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Le pacte avait connu quelques itérations, suscitant l’intérêt, suscitant l’espoir, induisant même, par moments, un optimisme vertigineux. Le premier projet avait appelé les Parties « à accélérer la suppression progressive du charbon et des subventions aux combustibles fossiles ». Son apparition a été considérée par The New Scientist comme « remarquable » pour avoir explicitement mentionné les combustibles fossiles, tandis qu’Ed King de la Fondation européenne pour le climat a suggéré que c’était « la première fois que les combustibles fossiles étaient mentionnés dans un projet de texte de décision de l’ONU sur le climat ».

Mais dans la déclaration finale, une sortie pour les pays toujours soucieux de garder le cœur du charbon en vie a été taillée. Les parties pourraient bien veiller à ce que des technologies et des politiques soient adoptées « pour passer à des systèmes énergétiques à faibles émissions », intensifier le « déploiement de mesures de production d’énergie propre et d’efficacité énergétique », mais cela impliquerait également « d’accélérer les efforts vers la réduction progressive des charbon et élimination progressive des subventions inefficaces aux combustibles fossiles ». Au fur et à mesure que cela était entrepris, un « soutien ciblé » serait dirigé vers « les plus pauvres et les plus vulnérables en fonction des circonstances nationales et en reconnaissant la nécessité d’un soutien vers une transition juste ».

Et il y avait ces mots glissés avec une habileté conspiratrice : « phasing down ». Élastique, ouvert, accommodant aux émetteurs et aux vendeurs. Un monde laissé au spectateur. Le changement de langue avait été encouragé par l’Inde, avec le soutien d’autres États dépendants du charbon. Le ministre indien de l’environnement et du climat, Bhupender Yadav, avait été moins qu’impressionné par la distinction du charbon, étant donné le silence assourdissant du texte précédent sur le gaz naturel et le pétrole.

Les raisons de ces omissions étaient assez claires : des pays comme les États-Unis continuent de nourrir leur intérêt pour les investissements pétroliers et gaziers. Le 17 novembre, l’administration Biden organisera la plus grande vente de concessions pétrolières et gazières offshore de l’histoire des États-Unis, couvrant 80 millions d’acres au large du golfe du Mexique. Encore une fois, le président Joe Biden montre que tout ce que son prédécesseur, Donald Trump, a fait, il peut faire plusieurs fois mieux.

Après la conclusion de la COP26, Yadav a déclaré joyeusement que le sommet était un succès pour l’Inde, car « nous avons articulé et fait passer les préoccupations et les idées du monde en développement de manière assez succincte et sans équivoque ». Son pays avait une leçon pour le monde développé, engraissé par un certain mode de vie qui nécessitait des modifications pour faire face à la crise climatique.

C’était le crochet sur lequel le gouvernement Modi pouvait attacher un nouveau mantra : LIFE, ou Lifestyle for Environment, qui valorisait «la modération plutôt que l’excès». « Aujourd’hui », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors du sommet, « il est nécessaire que nous nous réunissions tous et que nous fassions avancer LIFE en tant que mouvement ». Vraisemblablement un mouvement vers le bas.

Les voix indiennes du secteur de l’action climatique n’ont pas hésité à approuver la dilution du langage sur le charbon. Leurs cibles étaient les méfaits des États-Unis et de l’Union européenne, qui n’avaient, selon Aarti Khosla de Climate Trends, pas « tenu les 100 milliards de dollars promis en financement climatique ». Kamal Narayan, PDG de l’Integrated Health and Well Being Council, a suggéré que l’utilisation de la « réduction progressive » du charbon au lieu de la « suppression progressive » ne devrait pas être une source de préoccupation, étant donné « le type d’engagement et de leadership dont l’Inde a fait preuve dans la construction infrastructures d’énergie renouvelable ».

Bien qu’il ne s’agisse pas tout à fait de musique, l’approche adoucissante du texte final était suffisamment mélodieuse pour que l’ancien ministre australien des Ressources Matt Canavan prétende que l’industrie charbonnière avait été victorieuse en Écosse. Fièrement visible devant lui dans une interview avec le programme Today était un écran avec un message sans équivoque : « Glasgow : A Huge Win for Coal. » Une lecture aventureuse du texte de Glasgow s’imposait. L’accord avait fourni une « marge de manœuvre » aux pays. « Étant donné que l’accord ne dit pas que le charbon doit être progressivement supprimé ou retiré, c’est un feu vert pour nous de construire plus de mines de charbon. »

Pour un Canavan ravi et cynique, aucun pays ne prenait vraiment l’accord au sérieux, et des pays comme l’Inde, la Chine et ceux d’Asie du Sud-Est avaient une faim insatiable de charbon, avec une « demande » qui « n’a presque pas de limite ». Sur Twitter, il a réitéré le thème avec un appel à louer la terre avec un enthousiasme patriotique urgent. « Alors commençons à creuser et vendons plus du meilleur charbon du monde à d’autres, et sortons des millions de personnes supplémentaires de la pauvreté. »

Lire la suite @ GlobalResearch.ca