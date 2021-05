Gasly: ​​ça me fait chier mais c’est comme ça

Pour un pilote avec 67 départs en Formule 1 et une victoire à son actif, Pierre Gasly a commis une erreur de recrue en alignant pour le départ du Grand Prix d’Espagne 2021 hors de position et en a payé le prix.

Il était clair que les roues avant de l’Alpha Tauri de Gasly se trouvaient à plusieurs centimètres environ devant la ligne de départ de la 12e place sur le circuit de Barcelone-Catalunya dimanche.

Pour la transgression, Gasly s’est vu infliger une pénalité d’arrêt et de départ de cinq secondes pendant la course et a expliqué par la suite: «Chaque fois que j’essaye de gagner chaque millimètre, je peux mais cette fois j’ai juste mal jugé et suis allé trop loin.

«Je suis vraiment en colère contre moi-même pour la pénalité pour le départ parce que c’était vraiment une pénalité stupide et j’ai juste mal évalué la position. J’essaie toujours de gagner tout ce que je peux, chaque millimètre possible, mais celui-ci je suis allé trop loin et j’ai payé un prix assez élevé.

«Parce que cinq secondes, sachant que nous avons terminé juste un dixième derrière Ocon pour la P9, j’ai évidemment perdu le point, et ça me fait chier mais c’est comme ça.

Alors que l’équipe junior Red Bull motorisée par Honda était mal en point en Espagne ce week-end, cependant pendant la course, après son arrêt au stand pour Pirelli softs après 28 tours sur les médiums et s’est frayé un chemin à travers le peloton pour tourner le 12e samedi au neuvième. Dimanche, mais les cinq secondes l’ont rétrogradé à la dixième place à la toute fin.

Gasly a poursuivi: «Le dernier relais a été plutôt bon, dépassant et vraiment positif, mais d’un autre côté, nous n’avons pas la performance que nous souhaiterions, nous devons donc travailler pour en trouver plus.

«P9 est objectivement la position où nous aurions dû terminer. Je pense que dans l’ensemble, la performance n’est pas là où nous voulons qu’elle soit. Nous ne sommes clairement pas dans la bagarre avec McLaren ni Ferrari et nous avons reculé dans l’ordre. Je pense qu’il y a du potentiel, mais nous semblons l’avoir légèrement perdu lors des deux dernières courses.

«Nous avons terminé deux dixièmes derrière Ocon. Je sais que cela nous a coûté un point et je ne suis pas content de moi, sauf que le dernier relais était assez excitant; J’ai tout donné, et c’était plutôt bon », a ajouté Gasly.

La Formule 1 se rend à Monaco pour le Grand Prix le plus célèbre de tous dans quelques jours de dimanche, sauf une course à domicile pour Gasly dans laquelle il a terminé cinquième l’année dernière dans l’espoir d’être à la fin plus précise des débats que dimanche dernier en Espagne.