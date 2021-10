Gasly aurait-il dû être pénalisé pour la collision avec Alonso ? · Fans de course

Pierre Gasly a écopé d’une pénalité de cinq secondes et de deux points de pénalité sur son permis, après avoir fait basculer Fernando Alonso au premier virage. Les commissaires sportifs ont-ils eu raison de pénaliser le pilote AlphaTauri ?

Incident

La collision s’est produite à la sortie du premier virage. Alonso était parti de la cinquième place et tentait de dépasser Gasly, qui s’alignait quatrième, par l’extérieur.

A la sortie du virage, sur une piste glissante, la roue avant droite de Gasly est entrée en contact avec l’arrière gauche d’Alonso, le faisant partir en tête-à-queue. Gasly a continué, même s’il a perdu une place au profit de Sergio Perez qui était à l’intérieur dans le coin, tandis qu’Alonso est tombé vers l’arrière du terrain.

Comment cela s’est passé

Gasly s’est approché du premier virage avec Alonso à sa droite, Perez à sa gauche Gasly est resté large de l’apex alors que Perez était à l’intérieur Gasly a continué à diriger à gauche, mais le contact avec Alonso a eu lieu L’aile de Gasly peut être vue depuis la voiture d’Alonso avant le contact La vue de Perez de l’intérieur montre les positions de Gasly et Alonso Comment Perez a vu le contact entre Gasly et Alonso Norris avait une vue dégagée sur les trois voitures au premier virage La collision vue par Norris

Ce qu’ils ont dit

Dans les voitures, Gasly a déclaré « j’étais pris en sandwich » alors qu’il accélérait pour s’éloigner du premier virage. Alonso a blâmé son rival, s’exclamant « quel type stupide, Gasly » après le crash

« Pour moi, c’était serré avec Sergio à l’intérieur de moi et puis Fernando était aussi à l’extérieur », a expliqué Gasly par la suite. « Donc, évidemment, il n’y avait pas beaucoup d’espace. »

« Pour être juste pour moi, je ne sais pas vraiment où j’aurais pu aller ailleurs », a-t-il ajouté.

Alonso n’était pas aussi critique envers Gasly lorsqu’il a ensuite parlé de la collision aux médias. « Ces choses peuvent arriver », a déclaré le pilote Alpine. « Malheureusement, cela nous est arrivé aujourd’hui, alors que nous étions [in the] Top cinq. »

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a déclaré qu’il était « super frustrant » que son chauffeur ait été « rejeté » par Gasly. « Je pense que les commissaires ont jugé que Gasly avait suffisamment d’espace pour se déplacer vers la gauche et lui laisser de l’espace, ce qu’il n’a pas fait. Mais c’est la course.

Le verdict officiel

Alonso a perdu 11 places en raison du contact. Le verdict initial émis par les commissaires sportifs a été révisé dans un document ultérieur qui a été publié trois heures et demie après le premier. Après avoir initialement décrit Gasly comme étant « principalement » responsable de la collision, le verdict « corrigé » a déclaré qu’il était « entièrement » responsable du contact.

Le verdict final a rejeté l’affirmation de Gasly à la radio selon laquelle il avait été « pris en sandwich » entre Perez et Alonso.

« Gasly a essayé de négocier [turn one] avec Perez à l’intérieur et la voiture 14 (Alonso) à l’extérieur. Alonso était légèrement devant Gasly à la sortie du virage lorsque les deux voitures sont entrées en contact, faisant partir Alonso en tête-à-queue. Les commissaires sportifs déterminent que Gasly est entièrement responsable de la collision, car il n’a pas laissé suffisamment d’espace pour Alonso à l’extérieur.

« Il convient également de souligner que les commissaires sportifs ne considèrent pas cet incident comme un contact inévitable tour un tour entre deux voitures, car Gasly n’était pas pris en sandwich entre deux voitures lorsqu’il a touché la voiture d’Alonso. »

Les incidents survenus dans le premier tour étaient auparavant traités avec plus de clémence par les commissaires sportifs. Cependant, le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a expliqué qu’une décision avait été prise avant le début de la saison pour adopter une ligne plus dure dans les cas où un pilote était considéré comme entièrement responsable.

« [Prior to] le premier événement, suite à des discussions avec les pilotes et les équipes est nous [decided] pour en quelque sorte revenir un peu en arrière sur les principes de « laissez-les courir » en général. Et l’un d’eux était les incidents au premier tour en général et si un pilote était entièrement responsable d’un incident, cela entraînerait probablement une pénalité.

« Les commissaires ont déterminé que Pierre était entièrement responsable de l’incident et en conséquence, une pénalité de cinq secondes a été infligée. »

Votre verdict

Les stewards ont-ils eu raison de donner un penalty à Gasly ? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Êtes-vous d’accord que Gasly méritait une pénalité pour sa collision avec Alonso?

