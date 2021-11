Pierre Gasly a été mystifié par sa perte de rythme lors du Grand Prix du Qatar car il n’a pas réussi à marquer après être parti en première ligne de la grille.

AlphaTauri avait les deux voitures en position de points au début de la course mais n’a pas réussi à ajouter à leur décompte du championnat. Gasly a perdu la deuxième place face à Fernando Alonso au deuxième virage et a régulièrement chuté dans le classement au cours des 57 tours.

« Notre rythme était choquant, essentiellement », a déclaré Gasly après avoir terminé 11e. « Pour le moment, nous n’avons pas vraiment la réponse.

« Nous avons essayé de rester avec Fernando pendant les premiers tours, je pouvais à peine le faire. Et ensuite, nous avons essayé d’opter pour une stratégie agressive à deux arrêts, mais le rythme n’a jamais été au rendez-vous. C’était choquant.

Gasly pense que les performances de la voiture plutôt que la stratégie de l’équipe étaient à blâmer. « J’ai essayé de pousser aussi fort que possible dans la voiture et même avec des pneus plus frais que Fernando, j’étais à des kilomètres de là quand il était en pneus usés. C’était tellement frustrant.

Gasly a commencé aux côtés du vainqueur Hamilton. « Je ne comprends pas comment nous pouvons être aussi lents pendant la course », a poursuivi Gasly. « Il faut tout revoir. Nous avons changé l’aile avant et le plancher après l’incident d’hier en quali, je ne sais pas si cela a eu un impact.

« Nous avons utilisé des pneus médium en quali que nous avons réutilisés en course, ils n’étaient donc pas neufs. Je ne sais pas si cela a un impact, mais nous devons tout revoir car même en poussant très fort sur le pneu, les temps au tour n’ont jamais été au rendez-vous aujourd’hui.

Le rythme d’un tour d’AlphaTauri en qualifications les a flattés, pense Gasly. « Quand nous avons poussé, nous avons surchauffé l’avant très rapidement et mis tellement d’énergie dans le pneu que nous glissions. Donc apparemment, sur un tour, nous pouvons le prendre, mais toute la distance de course a été difficile.

« Même avec des pneus flambant neufs, dans le premier tour alors que nous poussions à fond, même mes temps au tour n’étaient pas très bons, donc. Aujourd’hui, c’était n’importe quoi. Nous aurions pu faire cinq arrêts – trois, deux, un, ça n’a pas d’importance, honnêtement. C’était une question de rythme.

Rivals Alpine a décroché un podium et un record de 25 points, s’imposant bien dans leur lutte pour la cinquième place du championnat.

« Alpine nous a surpris à plus d’un titre ce week-end », a admis Gasly. « Déjà, le rythme des qualifications était impressionnant, leur rythme de course était vraiment impressionnant. Mais je pense qu’aujourd’hui a été la performance la plus impressionnante qu’ils aient réalisée.

« Passer du Brésil, où ils étaient, à ici Fernando est sur le podium, c’est tout simplement incroyable. Donc je ne sais pas ce qu’ils ont trouvé. Mais c’est énorme, ils étaient devant McLaren, devant Ferrari et cela ne leur est pas arrivé plusieurs fois cette année. »

AlphaTauri aurait « besoin de quelques miracles au cours des derniers week-ends », a déclaré Gasly, afin de se battre pour la cinquième place du titre des constructeurs. « Évidemment, nous ne pouvons pas faire [that] chaque week-end, mais certainement aujourd’hui je ne comprends pas [how] les deux voitures peuvent se qualifier comme ça, dans le top 10 et avec un bon rythme et les deux reculent pendant toute la course et ne montrent aucun signe de vitesse.

Gasly a admis que c’était « très frustrant, quand on voit où les Alpines ont terminé.

«Mais en fin de compte, nous devons juste être objectifs avec nous-mêmes. Et ils ont fait un bien meilleur travail que nous et nous pouvons simplement les féliciter. »

