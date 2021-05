Gasly dit qu’il pourrait garder une longueur d’avance sur Hamilton

Dans le tour d’horizon: Pierre Gasly dit que, malgré le départ de voitures plus rapides derrière lui, il pense qu’AlphaTauri peut exécuter une bonne stratégie de course et rester en tête à Monaco.

En bref

AlphaTauri a la chance de rester devant Mercedes, Red BullGasly pense qu’il a une chance de rester devant Lewis Hamilton et Sergio Perez après les avoir surclassés.

«Je pense que nous avons fait de notre mieux avec la voiture que nous avons, là où les autres n’ont pas maximisé leur tour. Se qualifier devant une Mercedes et un Red Bull, c’est pour nous une assez grosse réussite.

«Je suis donc très heureux de tout le travail de l’équipe pour me donner une voiture aussi solide quand cela importait et je pense que c’était aussi l’un de mes meilleurs tours de qualification, donc je suis vraiment heureux qu’elle se soit réunie en Q3.

«Et nous essaierons d’avoir une bonne stratégie, évidemment, nous avons des voitures rapides derrière – nous avons Lewis, nous avons Perez.

«Mais nous savons à quel point il est difficile de dépasser, donc je pense que nous devons faire une course propre. D’où nous commençons. Je pense que nous pouvons viser de gros points. Et j’espère vraiment que nous pourrons enfin avoir un week-end propre et complet et la grande récompense à la fin.

Giovinazzi: L’apparition en Q3 était un effort de toute l’équipe

Antonio Giovinazzi a déclaré que passer en Q3 était une réalisation importante et «un résultat pour l’équipe».

«De moi, de la voiture, de la circulation, c’était vraiment difficile», a déclaré le pilote Alfa Romeo. «Les gars du garage ont fait un excellent travail et nous avons tout mis ensemble et nous avons obtenu ce bon résultat.»

Pourchaire “ vraiment loin ” de la F1

Le vainqueur de la course de Monaco et le plus jeune vainqueur de F2 de l’histoire, Théo Pourchaire, a déclaré qu’il était encore loin de la Formule 1, malgré le soutien de Sauber:

«Pour être honnête, j’essaie de rester concentré sur la Formule 2 car je suis vraiment loin de la Formule 1. J’ai l’aide de Sauber, ce qui est incroyable. Et je sais qu’ils me surveillent quand je ne fais pas de bons résultats, quand je fais de bons résultats, comme aujourd’hui.

«J’ai donc le soutien de Sauber et mon travail consiste simplement à me concentrer sur la Formule 2 pour faire un très bon travail et j’essaierai d’être un prétendant au titre.

«Je ne sais pas, il est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais j’essaierai juste de rester concentré sur F2.»

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité