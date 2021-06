Gasly domine le dernier livre à Bakou, avec l’accident de Verstappen

06/05/2021

Le français Pierre Gasly (Alpha Tauri) il a dominé ce samedi, devant Sergio Pérez (Red Bull), les troisièmes et derniers essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, sur le circuit urbain de sa capitale, Bakou ; et qui a été marqué par l’accident, sans conséquences majeures, du partenaire du Mexicain, le Néerlandais Max Verstappen, leader mondialgazeux il a parcouru, sur son meilleur tour et avec un pneu tendre, les 6.003 mètres de la piste de Bakou en une minute, 42 secondes et 251 millièmes, 344 de moins que ‘Checo’, qui avait été le plus rapide vendredi ; Dans une session qui s’est terminée tôt pour Verstappen, qui a chuté au freinage dans le quinzième des 20 virages, provoquant le drapeau rouge qui a paralysé l’essai pendant quelques minutes.

Le pilote néerlandais, dans une situation similaire à celle de Leclerc hier, a heurté les barrières. Le coup a été plus fort que celui du Monégasque et a endommagé la suspension avant droite de la Red Bull.

A la reprise, gazeux Un grand tour de 1’42”251 a été sorti du chapeau pour terminer la séance en tête du classement, par delanye de Checo Pérez et Lewis Hamilton, qui s’est « réveillé » pour se classer troisième, à quatre dixièmes du leader. .

Les Ferrari ont été reléguées aux quatrième et cinquième positions à la fin, mais toujours devant McLaren de Lando Norris -6- et l’Alpine d’un Fernando Alonso qui s’est encore distingué, avec la septième place.

La séance de qualification, qui ordonnera la grille de départ de la course de ce dimanche – prévue sur 51 tours, pour boucler 306 kilomètres – se déroulera à partir de deux heures de l’après-midi (en heure péninsulaire espagnole).