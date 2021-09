Gasly et Tsunoda resteront à AlphaTauri en 2022 · .

AlphaTauri a confirmé que les pilotes Pierre Gasly et Yuki Tsunoda resteront dans l’équipe pour la saison 2022 de F1.

Gasly a fait ses débuts en Formule 1 avec l’équipe, alors qu’elle était connue sous le nom de Toro Rosso, fin 2017. Il a rejoint Red Bull début 2019, mais est revenu dans son équipe d’origine à la mi-saison et y est depuis.

Il a impressionné avec plusieurs bonnes performances depuis, y compris une victoire choc lors du Grand Prix d’Italie l’an dernier à Monza. Il a également terminé sur le podium à Bakou cette année et a terminé quatrième du Grand Prix des Pays-Bas dimanche derrière Max Verstappen et les pilotes Mercedes.

Tsunoda a connu un début de saison difficile en Formule 1. Depuis qu’il a terminé neuvième à ses débuts à Bahreïn, il a eu plusieurs chutes en qualifications et n’a contribué que 18 des 84 points de l’équipe jusqu’à présent. Cependant, le directeur de l’équipe Franz Tost a souvent indiqué qu’il était convaincu du potentiel de Tsunoda.

Tost a expliqué les raisons de la décision de l’équipe sur sa composition pour la saison prochaine.

« Le développement de Pierre au fil des ans a été impressionnant et pendant son temps avec nous, il a réussi à monter sur les trois marches du podium », a-t-il déclaré. « En commençant par la deuxième place au Brésil en 2019, il a ensuite remporté notre grand prix à domicile l’année suivante à Monza et cette année, il a déjà réalisé un podium avec une troisième place à Bakou. Je suis convaincu qu’il y a plus à venir et c’est pourquoi nous sommes ravis de l’avoir avec nous pour une autre saison. De plus, il utilise son expérience en F1 pour aider Yuki dans son développement.

« Cette année, nous avons vu que la relation positive entre les deux, faite d’une compétitivité en piste et d’une amitié hors piste, s’est avérée efficace pour l’équipe. Yuki a rejoint l’équipe en tant que rookie et continue d’apprendre chaque jour, les retours des ingénieurs montrent qu’il absorbe toutes les informations qui lui sont données et s’améliore.

« En tant que recrue, Yuki n’en est qu’au début de ce voyage, donc c’est bien qu’il puisse continuer ce que nous avons commencé ensemble. C’est formidable pour nous de sécuriser notre alignement de pilotes si tôt dans la saison, nous pouvons donc maintenant nous concentrer sur le reste de 2021, où nous sommes dans une lutte acharnée dans le peloton du milieu de terrain. »

