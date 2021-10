Gasly : J’ai joué à un très bon niveau cette saison

Pierre Gasly d’AlphaTauri pense avoir performé à un très bon niveau cette saison, et en effet le jeune pilote a été une révélation en 2021, frappant fréquemment au-dessus de son poids.

Cependant, les performances du Français ne l’ont pas remis dans les bonnes grâces de la direction de Red Bull, à savoir le Dr Helmut Marko, après sa campagne ratée avec l’équipe en 2019, où il a été rétrogradé à Toro Rosso après 12 courses seulement pour être remplacé par Alex Albon, qui a également été licencié fin 2020, le vétéran réfugié de Racing Point, Sergio Perez, recevant le feu vert de son partenaire Max Verstappen en 2021.

Le contrat de Perez étant renouvelé pour 2022, le site officiel de la Formule 1 a demandé à Gasly ce qu’il en pensait et s’il pensait qu’il méritait un autre coup avec l’équipe senior.

« Oui, je pense que j’ai joué à un très bon niveau cette saison, mieux qu’en 2018 quand j’en ai eu l’opportunité, avec un meilleur niveau, plus d’expérience et sur la base de cette année, j’aurais pu mériter une meilleure chance », a déclaré sa réponse.

« Mais c’est la décision, cela n’arrête pas ma motivation, j’ai été à la place de Sergio, cela fait évidemment partie d’une perspective de carrière », a reconnu l’ancien vainqueur du Grand Prix.

Il a poursuivi en disant : « Mon objectif est d’être chez Red Bull, et il n’y a pas de surprise à cela, je veux être dans une voiture qui me permette de me battre pour des victoires et des podiums.

« Ce sera toujours l’objectif, c’est ce pour quoi je travaille chaque matin, travailler sur moi-même, essayer d’être un meilleur pilote pour gagner des courses et c’est l’objectif. »

Gasly n’a aucun ressentiment envers Red Bull malgré sa décision de l’ignorer pour un siège en 2022, mais insiste sur le fait qu’il continuera à pousser pour gagner une meilleure chance.

« Alors ils ont pris leur décision, je suis content pour eux qu’ils connaissent une saison très réussie », a-t-il affirmé, mais a insisté : «[I will] continuer à pousser et essayer de saisir ma chance à l’avenir parce que c’est ce que je veux, me battre pour un championnat du monde.

En avant-première de son prochain Grand Prix des États-Unis, Gasly a déclaré : « Je n’ai pas encore fait de grandes courses à Austin, le meilleur que j’ai fait était 10e la dernière fois que nous y étions.

« Je ne suis pas particulièrement inquiet à ce sujet, car notre voiture fonctionne bien partout en ce moment et nous devons juste éviter tout problème qui nous attend pour nous tendre une embuscade, afin que nous puissions continuer à nous rapprocher d’Alpine au championnat », a-t-il conclu. .

La plupart s’attendaient à ce que la forme de Gasly se flétrisse après sa rétrogradation en 2019, mais il a montré qu’il avait une détermination à toute épreuve, remportant son premier podium au Brésil cette année-là – une excellente deuxième place – avant de prendre son envol en 2020 en remportant le Grand Prix d’Italie à Monza. cette année-là tout en marquant des points à neuf autres occasions.

Gasly a poursuivi sa forme impressionnante en 2021, actuellement neuvième au classement des pilotes avec 74 points, avec un podium (troisième à Bakou), tout en participant fréquemment en Q3 en qualifications.