Gasly : je suis capable d’être agressif et de repousser les limites

Pierre Gasly a connu un solide vendredi d’essais pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, le pilote AlphaTauri terminant la journée cinquième dans une voiture qui lui donne la confiance nécessaire pour attaquer.

Le Français a grandi en stature depuis sa première victoire en Formule 1 l’an dernier à Monza. Sa forme s’est conservée cette année, mais pas toujours avec une voiture conforme. Cependant, à Bakou, l’AT02 à moteur Honda entre les mains de Gasly était à la fin des débats toute la journée

Il a déclaré après la FP2 : « Cela a été un très bon vendredi pour nous, une P6 vraiment positive ce matin et une P5 cet après-midi, pour le moment je me sens très bien dans la voiture. Je suis capable d’être assez agressif et de repousser les limites.

« Je suis allé trop loin une ou deux fois mais c’est comme ça qu’on trouve la ligne et qu’on extrait le maximum de la voiture. Je suis assez content jusqu’à présent, surtout parce que nous avons fait le tour sans aucun sillage donc potentiellement il y a plus de rythme disponible pour nous demain », a expliqué Gasly.

La recrue Yuki Tsunoda, dans l’autre AlphaTauri, s’est remise d’un FP1 frénétique pour terminer la journée au dixième rang après le FP2 sur une piste sur laquelle il n’a jamais couru auparavant.

Le pilote japonais a déclaré en fin de journée : « C’est assez similaire à Monaco ici, il faut augmenter le rythme et aussi la confiance dans les zones de freinage, car la plupart des virages nécessitent un freinage puissant. Je suis allé plusieurs fois dans les zones de dégagement mais c’était un bon entraînement pour moi de trouver la limite et heureusement je ne suis pas entré dans le mur !

“Je pense que la progression de FP1 à FP2 était bonne, j’ai eu un peu de mal le matin, donc c’était une bonne avancée en FP2. Il y a quelques domaines sur lesquels je dois encore travailler, mais le rythme est définitivement là ce week-end, nous devons juste tout mettre en place demain », a déclaré Tsunoda.

L’ingénieur de course en chef d’AlphaTauri, Jonathan Eddolls, a ajouté : « Pierre a déjà piloté ici, mais pour Yuki, c’était sa première fois, dans toutes les catégories, et FP1 était un défi pour lui. La piste sale et à faible adhérence, combinée au vent, a certainement eu un impact sur ses performances initiales.

« Yuki a fait exactement ce que nous lui avons demandé et à la fin de la FP2, il était un match serré contre Pierre, je suis sûr qu’il trouvera plus de temps en FP3 et en qualifications », a prédit Eddolls.