Gasly : Ma priorité est Red Bull mais ils ont Sergio…

Pierre Gasly, l’un des pilotes phares de la saison de Formule 1 2021, espère toujours un siège chez Red Bull mais Sergio Perez aura du mal à se détrôner à la suite d’une solide première saison avec les Bleus.

Max Verstappen a remporté le titre des pilotes de F1 pour Red Bull, mais ils ont perdu contre Mercedes au classement des constructeurs de F1. Alors que Sergio Perez, recruté pour remplacer le sous-performant Alex Albon, a remporté une course pour l’équipe mais au final, il n’a pas marqué suffisamment de points pour aider sa nouvelle équipe dans sa quête.

Néanmoins, pour sa première saison avec l’équipe de Verstappen, le Mexicain a coché à peu près toutes les cases, ce qui lui a valu une prolongation de contrat bien avant la fin de la saison dernière. Red Bull était très content de son nouveau pilote.

Dans le même temps, il y a un sentiment dans le paddock que Gasly, qui a amélioré son jeu et n’est plus le pilote aux yeux écarquillés, jeune et sujet aux erreurs, est prêt pour un autre coup contre l’A-Team.

On peut affirmer qu’il est devenu la vraie affaire, un vainqueur du Grand Prix et le plus souvent, il a mis les places AlphaTauri dans lesquelles il n’avait pas d’affaire d’être.

Mais avec Perez sur un contrat d’un an pour rester aux côtés de Max et être sûr d’améliorer son jeu, maintenant que le facteur de nouveauté de son équipe devient sa nouvelle norme, les espoirs de Gasly reposent sur 2023.

Gasly : Ils disent que probablement 2023 il pourrait y avoir une option

S’adressant à l’Express à propos de son avenir, Gasly a déclaré : « Tout d’abord, évidemment, ma priorité est avec Red Bull, mais pour le moment, ils ont décidé de continuer avec Sergio. Je ne sais pas ce qu’ils vont planifier.

«Ils disent que probablement 2023, il pourrait y avoir une option. Je vais essayer de me mettre dans la meilleure position pour ça, mais c’est une discussion que nous savons que nous aurons l’année prochaine avec Red Bull », a ajouté le Français de 25 ans.

Après avoir dû sortir de leur programme de chauffeurs, dirigé par Helmut Marko, pour embaucher Perez, Red Bull profite à nouveau des fruits de son investissement, car le pipeline de chauffeurs afflue maintenant de manière impressionnante avec non seulement Gasly comme candidat au siège.

Également dans la boucle, Yuki Tsunoda, 21 ans, n’est toujours pas l’article fini mais a une vitesse fulgurante qui doit être exploitée. Sa deuxième année dira s’il est susceptible de passer un jour dans l’équipe senior et le temps est de son côté.

Alex Albon est de retour sur la grille de F1 en 2022, bien qu’en tant que pilote Williams. Cependant, Red Bull gardera probablement un œil sur le pilote thaïlandais de 25 ans pour vérifier si une année sur la touche lui a fait du bien.

Au-delà d’eux, se dirigent également vers la F1 au fil du temps, comme Yuri Dips, Jack Doohan Jehan Deruvala et Liam Lawson.

Horner : Pour 2023, nous avons plusieurs options de pilote à notre disposition

Incitant le directeur de l’équipe Christian Horner à dire de leur situation de pilote à la fin de l’année dernière : « Pour 2023, nous avons plusieurs options qui s’offrent à nous, donc quand vous êtes dans la situation que nous sommes, c’est exactement ce que nous voulons. Nous avons ce groupe de jeunes talents qui arrive.

Néanmoins, en tête de liste des options de pilotes, autres que Verstappen et Perez, pour Red Bull se trouve Gasly qui, pour une deuxième saison, sera associé à Tsunoda.

Marko a été impressionné par Gasly en 2021, faisant l’éloge du pilote : « Comme tout le monde le sait, nous avons deux équipes de F1 et nous mettons beaucoup d’efforts dans notre marque de mode, AlphaTauri ; nous avons besoin d’un leader fort là-bas.

« Il conduit à son meilleur, mais être numéro un dans une très bonne équipe B est une histoire très différente d’être numéro deux de Max Verstappen dans une équipe de haut niveau. Mentalement, cela fait une grande différence », a ajouté Marko.

Il a également souligné précédemment que « Checo a 31 ans maintenant, il ne sera donc pas trop longtemps avec nous. »

Du point de vue de Perez, il voudra s’ancrer encore plus dans l’équipe en réduisant l’écart avec Verstappen en qualifications et en offrant des performances plus solides lorsque les jetons sont bas. Autrement dit, il doit être beaucoup plus proche de Max qu’il ne l’était lors de sa première année avec l’équipe.

Cela mettrait davantage fin aux doutes qui pourraient subsister quant à son aptitude à l’emploi et « achèterait » le vétéran mexicain plus d’années dans l’élite avec les Bulls, hélas au détriment de Gasly.

Verstappen : Checo est un être humain incroyable

Pendant ce temps, et surtout, Verstappen n’a fait l’éloge de Perez que depuis qu’il a décroché son premier titre à Abu Dhabi le mois dernier : « Bien sûr, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, il est difficile de savoir exactement comment cela va fonctionner.

« Mais… Checo est un être humain incroyable. Pas seulement avec qui travailler en F1, mais une personne super sympa, un vrai père de famille aussi, et oui, j’ai vraiment beaucoup de bons moments avec lui et vous pouvez voir qu’il le pense vraiment, et il le veut bien.

« C’est très rare d’avoir un coéquipier comme ça et ce qu’il a montré aujourd’hui, c’était un vrai joueur d’équipe et j’espère vraiment que nous pourrons continuer ainsi longtemps », a ajouté Verstappen.

Nul doute qu’en 2022, Pierre regardera avec intérêt l’émission Max et Checo.