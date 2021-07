Gasly ne s’attarde pas sur la possibilité d’un retour de Red Bull après les éloges de Marko · .

Pierre Gasly a salué les récents compliments d’Helmut Marko à son égard, mais n’envisage pas la possibilité d’un retour chez Red Bull à l’avenir.

Le pilote AlphaTauri a passé une demi-saison dans l’équipe en 2019 avant d’être lâché. Depuis lors, il est monté sur le podium à trois reprises pour la tenue du milieu de terrain, y compris sa victoire choc à Monza l’année dernière.

Le consultant en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a récemment révélé qu’il avait longuement parlé avec Gasly, qui, selon lui, est plus performant que jamais.

“Je pense que c’est juste”, a déclaré Gasly lorsqu’on lui a posé des questions sur les commentaires de Marko. « Je me suis amélioré maintenant avec plus d’expérience, j’ai grandi un peu.

« Connaître l’équipe aussi mieux : je travaille avec eux depuis quelques années et je pense que nous avons une bonne relation de travail, nous savons exactement ce dont nous avons besoin les uns des autres. Je pense donc que c’est un commentaire juste.

Gasly a déclaré qu’il “avait eu une bonne conversation avec Helmut” lorsque le couple a parlé à Graz, mais n’envisage pas ce que cela pourrait signifier pour ses projets futurs.

« Nous verrons ce qui se passera pour l’année prochaine pour le moment. Je me concentre juste sur moi-même et sur ma propre performance, essayant d’apporter le plus de points possible à l’équipe parce que nous faisons une très bonne saison, nous battons pour la cinquième position, ce qui n’est jamais arrivé pour l’équipe et j’espère vraiment que nous pourrons obtenir ceci à la fin de l’année, donc c’est la première priorité et nous verrons ce qui se passera pour l’année prochaine un peu plus tard dans l’année.

Alexander Albon, qui a remplacé Gasly chez Red Bull mi-2019, a depuis été remplacé par Sergio Perez. Red Bull n’a pas encore confirmé qui sera le partenaire de Max Verstappen dans l’équipe l’année prochaine.

Gasly ne s’attend pas à une décision imminente et a souligné qu’il était heureux dans son équipe actuelle.

« Je me débrouille très bien avec AlphaTauri, je suis vraiment content de ce que nous faisons. Mais évidemment, personnellement, j’aimerais être en mesure de me battre pour de meilleures positions. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas content d’où je suis. C’est juste un objectif personnel et ce que je veux atteindre en Formule 1.

« Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas une décision qui sera prise dans les prochains jours. Mon avenir pour le moment est entre les mains de Red Bull et nous verrons ce qui se passera pour l’année prochaine, j’en suis sûr, dans quelques semaines.

