Gasly n’est pas convaincu que le temps au tour de la Q3 aurait dû être supprimé · .

Pierre Gasly dit qu’il est “discutable” s’il a dépassé les limites de la piste au virage six lors de son premier run en Q3 qui a été supprimé par les commissaires sportifs.

Gasly s’est qualifié à la sixième place pour son grand prix à domicile, mais seulement après avoir perdu deux temps au tour pour avoir couru trop loin à la sortie du virage six, respectivement en Q2 et Q3.

Le pilote AlphaTauri a exprimé sa frustration à propos de la radio de l’équipe à l’ingénieur de course Pierre Hamelin après avoir été informé que son premier tour en Q3 avait été effacé pour les limites de la piste.

Gasly a réussi un temps légitime lors de sa deuxième et dernière manche, battant Charles Leclerc dans la Ferrari à la sixième place sur la grille.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a informé les équipes avant les derniers essais que la sortie du virage six serait surveillée pour les limites de la piste pour le reste du week-end du Grand Prix de France. Bien qu’il ait enfreint les nouvelles règles à deux reprises lors des qualifications, Gasly n’est pas convaincu d’avoir commis l’infraction.

“Je pense que j’étais à la limite”, dit Gasly. « En Q2, je ne voyais pas. En Q3, honnêtement, comme je l’ai dit, je pense que c’est discutable d’après ce que j’ai vu à la télévision. D’accord, mon écran dans la voiture est assez petit, mais pour moi, il semblait que j’étais toujours dedans.

« Parfois, dans le passé, ils ont définitivement conservé des temps au tour avec une situation bien pire. Mais à la fin de la journée, vous savez, c’est ce que c’est. Et puis j’ai amélioré mon temps au tour par la suite donc je m’en fiche, mais évidemment c’était assez frustrant à l’époque. Mais je suis celui à l’intérieur de la voiture et Michael est celui qui décide. Tant qu’il reste cohérent entre nous tous, c’est la chose la plus importante.

Après avoir enregistré sa cinquième position sur la grille lors des sept premières manches de la saison 2021, Gasly se dit « enthousiasmé » par ses chances d’obtenir un bon résultat dans la course de demain.

“Après la FP3, le rythme était vraiment positif”, dit-il. « Maintenant, nous sommes tous sur le même genre de stratégie, je suppose. Nous devrons donc voir ce que nous pouvons faire à partir de là.

« Je pense qu’avec la voiture, nous avons fait une très bonne amélioration pour les qualifications, donc j’espère que cela va nous apporter une amélioration pour le rythme de course de demain par rapport à ce que nous avons montré en FP2. Je suis surexcité.”

Pierre HamelinVous pouvez garder le rythme. Et le temps au tour a été supprimé. Temps encore supprimé.Pierre GaslyOù ?Pierre HamelinTire six.Pierre GaslyC’est une putain de blague ? Pouvez-vous vérifier ?Pierre HamelinNous étions juste à l’extérieur. Nous étions à peu près hors-jeu. Nous allons donc nous concentrer sur le prochain set maintenant. Il nous en reste un autre, ne vous inquiétez pas.

